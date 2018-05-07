Ветераны ВОВ весь май могут бесплатно летать на самолетах из Владивостока 

Традиционные акции ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей в этом году проводят несколько авиакомпаний.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, с 1 по 31 мая ветераны могут бесплатно воспользоваться авиабилетами компании «Аврора» из Владивостока по двум дальневосточным направлениям.
«Перелеты предусмотрены по маршрутам Владивосток — Комсомольск-на-Амуре и Владивосток — Благовещенск. Также ветераны могут приобрести авиабилеты по направлениям: Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск — Благовещенск, Тында — Хабаровск и Нерюнгри — Хабаровск», — сообщили в ведомстве.
С 3 по 12 мая компания «Аэрофлот» предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета по любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия.
Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность перелета в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.
Напомним, в Приморском крае на сегодняшний день проживают 1073 инвалида Великой Отечественной войны, 146 участников Великой отечественной войны и 166 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 129 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 10 593 ветерана боевых действий.