СМИ: пятая часть депутатов сейма Латвии состояла в КПСС

РИГА , 7 мая — РИА Новости . Как минимум одна пятая часть депутатов сейма (парламента) Латвии была членами Коммунистической партии СССР, сообщает в воскресенье телеканал TV3.

"В сейме Латвии работает как минимум 19 депутатов, которые в советское время состояли в Коммунистической партии ", — говорится в сообщении телеканала. Всего в сейме Латвии 100 депутатов.

По данным телеканала, пять депутатов, состоявших в Компартии, представляют оппозиционную фракцию «Согласие», по одному — из также оппозиционных Объединения Регионов и «От сердца Латвии».

В составе правительственных партий также есть выходцы из КПСС — один в партии «Единство», два в Национального объединении «Все — Латвии» и девять человек в премьерской партии «Союз зеленых и крестьян».

Коммунистическая партия в Латвии запрещена. Латвия вышла из состава СССР в 1991 году.