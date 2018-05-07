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СМИ: пятая часть депутатов сейма Латвии состояла в КПСС
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СМИ: пятая часть депутатов сейма Латвии состояла в КПСС 

РИА Новости 4 часа назад
РИГА, 7 мая — РИА Новости. Как минимум одна пятая часть депутатов сейма (парламента) Латвии была членами Коммунистической партии СССР, сообщает в воскресенье телеканал TV3.
"В сейме Латвии работает как минимум 19 депутатов, которые в советское время состояли в Коммунистической партии", — говорится в сообщении телеканала. Всего в сейме Латвии 100 депутатов.
По данным телеканала, пять депутатов, состоявших в Компартии, представляют оппозиционную фракцию «Согласие», по одному — из также оппозиционных Объединения Регионов и «От сердца Латвии».
В составе правительственных партий также есть выходцы из КПСС — один в партии «Единство», два в Национального объединении «Все — Латвии» и девять человек в премьерской партии «Союз зеленых и крестьян».
Коммунистическая партия в Латвии запрещена. Латвия вышла из состава СССР в 1991 году.
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