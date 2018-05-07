Гарик Сукачев бесплатно выступит в Риге в честь Дня Победы

Торжественные мероприятия пройдут в столице Латвии в честь 73-летия разгрома нацизма у Памятника воинам-освободителям. Об этом сообщили организаторы празднования общественное движение 9 maijs.lv (по-русски «9 мая», — прим. «РГ»).

Всего в торжествах ожидается участие почти 400 исполнителей и музыкальных групп. У памятника уже устанавливается большая сцена, идет монтаж звукового оборудования. А с 28 апреля по 1 мая активисты латвийской организации «9 мая» развезли подарки уже 856 латвийским ветеранам Великой отечественной войны, блокадникам и узникам концлагерей. Кроме того, каждый из них получил по 25 евро.

Владельцы автомобилей (просьба об этом была опубликована в социальных сетях заранее) предоставляли их волонтерам бесплатно. Да и деньги ветеранам тоже собирали всем миром, причем главными инициаторами акции стала рижская молодежь.

В честь Дня Победы в Риге , где соберутся гости из Вентспилса и других городов, бесплатно споет и известный рок-музыкант Гарик Сукачев

На вопрос обозревателя «РГ», подтверждено ли уже выступление музыканта в столице Латвии, ему ответили: «Да, это выступление состоится. Будет полновесный концерт, хотя список песен, которые в нем прозвучат, мы пока сообщать не будем».