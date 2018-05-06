В Калининградской области возросло число мигрантов

За первый квартал 2018 года в Калининградскую область прибыло 9796 человек, а убыло всего 7635. За аналогичный период прошлого года было 1723 человека. Таким образом, миграционный прирост составил 2161 человек.

Миграционный прирост практически поровну разделился на тех, кто приехал в самый западный регион из других субъектов — 956 человек, и на тех, кто приехал из стран СНГ — 1217 человек. Годом ранее ситуация была несколько иной — 608 и 1056 человек соответственно.