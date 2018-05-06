В Калининградской области возросло число мигрантов 

За первый квартал 2018 года в Калининградскую область прибыло 9796 человек, а убыло всего 7635. За аналогичный период прошлого года было 1723 человека. Таким образом, миграционный прирост составил 2161 человек.
Миграционный прирост практически поровну разделился на тех, кто приехал в самый западный регион из других субъектов — 956 человек, и на тех, кто приехал из стран СНГ — 1217 человек. Годом ранее ситуация была несколько иной — 608 и 1056 человек соответственно.
Что касается зарубежных стран, то больше всего в Калининград в первые три месяца 2018 года приехало из Германии и Литвы — 50 и 35 человек. Такие данные приводит Калининградстат.