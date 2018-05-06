В Латвии более 850 ветеранов получили подарки ко Дню Победы

РИГА , 6 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова /. В преддверии Дня Победы латвийская общественная организация 9may.lv, продолжая многолетнюю традицию, проводит благотворительную акцию «Помоги ветеранам!» по сбору средств на подарки участникам Великой Отечественной войны. На данный момент уже собрано почти €28 тыс.

"После первого этапа развоза (подарков) в Риге мы поздравили 856 ветеранов. Всего, благодаря спискам ветеранских организаций, сообщениям людей и работе волонтеров, в этом году планируется поздравить 1 тыс. 762 ветеранов, 900 из которых проживают в Риге, и почти столько же — в регионах. К сожалению, не всех ветеранов удалось застать дома в эти дни, поэтому наши волонтеры продолжают развозить подарки, предварительно договариваясь о времени визита", — сообщают устроители благотворительной кампании.

Организация выражает благодарность всем жителям республики, которые пожертвовали средства в рамках акции «Помоги ветеранам!», а также участвуют в развозе подарков. «Благодаря вашей отзывчивости в 73-ю годовщину Великой Победы каждый латвийский ветеран Великой Отечественной войны получил по €25, а также поздравительную открытку с Днем Победы», — отмечает общество.

В 2009 году акция «Помоги ветеранам!» была проведена впервые, и сейчас уже стала традиционной. В прошлом году в ходе кампании было пожертвовано свыше €65 тыс. На собранные средства активисты организации поздравили с Днем Победы 2 тыс. 174 ветерана по всей Латвии и вручили им подарочные комплекты. Кроме того, 9may.lv каждую весну проводит субботники на столичных кладбищах и в местах массовых воинских захоронений.

9 мая в Латвии не является официальным праздничным днем, однако значительная часть населения — в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, — празднуют День Победы. Каждый год в этот день у памятника Советским воинам— освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его постаменту и поздравить участников войны.