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Сейм Литвы может объявить импичмент Грибаускайте
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Сейм Литвы может объявить импичмент Грибаускайте 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сейм Литовской Республики не исключает возможность применения процедуры импичмента к президенту Дале Грибаускайте. Об этом глава крупнейшей парламентской фракции «Союз крестьян и „зеленых“ Литвы» Рамунас Карбаускис заявил агентству BNS, передает ТАСС.
«Полагаю, что высказывания некоторых коллег о том, что возможен импичмент в данной ситуации, если всё подтвердится, не совсем взяты с потолка», — сказал он. По его мнению, если информация подтвердится, то Сейм может задействовать процедуру импичмента.
Поводом для подобных заявлений стал материал издания Lietuvos rytas, основанный на электронной переписке между Далей Грибаускайте и Элигиюсом Масюлисом. Обнародованные данные относятся к 2014–2016 годам, когда Масюлис возглавлял Союз либералов. Согласно переписке, президент Литвы через парламентария пыталась оказать давление на владельцев средств массовой информации с целью свести на нет критику в адрес избранного ею кандидата на пост генерального прокурора.
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