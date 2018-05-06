Сейм Литвы может объявить импичмент Грибаускайте

«Полагаю, что высказывания некоторых коллег о том, что возможен импичмент в данной ситуации, если всё подтвердится, не совсем взяты с потолка», — сказал он. По его мнению, если информация подтвердится, то Сейм может задействовать процедуру импичмента.

Поводом для подобных заявлений стал материал издания Lietuvos rytas, основанный на электронной переписке между Далей Грибаускайте и Элигиюсом Масюлисом. Обнародованные данные относятся к 2014–2016 годам, когда Масюлис возглавлял Союз либералов. Согласно переписке, президент Литвы через парламентария пыталась оказать давление на владельцев средств массовой информации с целью свести на нет критику в адрес избранного ею кандидата на пост генерального прокурора.