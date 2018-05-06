Обустройство эстонско-российской государственной границы обсудили в Прибалтике 

Обустройство эстонско-российской государственной границы, требующее, согласно последним подсчетам, 197 миллионов евро, обсудил Совет по обустройству восточной границы Эстонии, который возглавляет вице-канцлер МВД Райво Кюйт, сообщает «Sputnik». На начало мая Эстонии окончательно переданы два завершенных пробных участка границы. Следующим шагом станет тестирование работы размещенной на этих участках инфраструктуры. В 2018 году на границе продолжится строительство точек подключения электропитания, а общая сумма крупномасштабных поставок и инвестиций составит 17 миллионов евро. По-прежнему остается открытым вопрос расширения приграничной полосы, в связи с чем продолжаются переговоры с собственниками примыкающих к границе земельных участков. Также продолжается развитие системы охраны границы Kilp («Щит») и смена пунктов управления. Напомним, договор о сухопутной и морской границе между Эстонией и Россией до сих пор не ратифицирован. Следующее заседание Совета по обустройству границы намечено эстонцами на 30 мая.