Ещё
Обустройство эстонско-российской государственной границы обсудили в Прибалтике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обустройство эстонско-российской государственной границы обсудили в Прибалтике 

Псковская губерния 1 час назад
Обустройство эстонско-российской государственной границы, требующее, согласно последним подсчетам, 197 миллионов евро, обсудил Совет по обустройству восточной границы Эстонии, который возглавляет вице-канцлер МВД Райво Кюйт, сообщает «Sputnik». На начало мая Эстонии окончательно переданы два завершенных пробных участка границы. Следующим шагом станет тестирование работы размещенной на этих участках инфраструктуры. В 2018 году на границе продолжится строительство точек подключения электропитания, а общая сумма крупномасштабных поставок и инвестиций составит 17 миллионов евро. По-прежнему остается открытым вопрос расширения приграничной полосы, в связи с чем продолжаются переговоры с собственниками примыкающих к границе земельных участков. Также продолжается развитие системы охраны границы Kilp («Щит») и смена пунктов управления. Напомним, договор о сухопутной и морской границе между Эстонией и Россией до сих пор не ратифицирован. Следующее заседание Совета по обустройству границы намечено эстонцами на 30 мая.
Псковская губерния: последние новости
Штаб Навального в Пскове подал заявку на проведение шествия и митинга 5 мая Ребус Путина Глава Армении Серж Саргсян ушёл в отставку после многотысячных протестов жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов46
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1747
Сулейман Керимов госпитализирован41
Путин снял взыскание с главы Минтранса131
У берегов Крыма нашли затонувшую в 1909 году подлодку21
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение