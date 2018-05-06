Свыше 400 артистов выступят на праздничном концерте по случаю Дня Победы в Риге

РИГА , 6 мая. / ТАСС /. Свыше 400 артистов в этом году примут участие в двухдневном праздничном концерте по случаю Дня Победы около памятника Советским воинам-освободителям в Риге. Главным гостем программы станет российский рок-исполнитель Гарик Сукачев . Об этом в воскресенье сообщает организатор мероприятий — местная общественная организация 9may.lv.

Михаила Борисова. Праздничный концерт-марафон у монумента по традиции начнется 8 мая, когда в Латвии и в большинстве стран Европы официально отмечается День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. В этот день на сцене у памятника выступят музыкальные и танцевальные коллективы и ансамбли, а также выпускники эстрадного факультета Российского института театрального искусства мастерской заслуженного деятеля искусств РФ

В свою очередь 9 мая праздничные мероприятия начнутся с торжественного возложения цветов к монументу, в котором примут участие латвийские политики, представители общественных организаций, а также послы и представители иностранных государств. «Церемонию возложения цветов традиционно возглавит мэр Риги Нил Ушаков , а ближе к вечеру он также обратится к гостям праздника с торжественной речью. После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 400 артистов из Латвии и гости нашей страны», — указывают устроители.

Среди участников концерта — оркестр русских народных инструментов, народный ансамбль русской песни и танца, ансамбль белорусской народной песни, победители фестиваля «Балтийские таланты» и другие музыкальные и вокально-инструментальные коллективы. Специальную программу по случаю празднования Дня Победы в Риге в этот день также представят студенты Высшего театрального училища имена Щепкина при Государственном академическом Малом театре России под руководством народного артиста России Бориса Клюева

Вечером собравшиеся около памятника жители Латвии почтут минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. После этого с концертом выступит Гарик Сукачев. Праздничный вечер закроет традиционный красочный пятнадцатиминутный салют.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, именно в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его постаменту и поздравить ветеранов.