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В Эстонии перезахоронили останки бойцов Красной армии
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В Эстонии перезахоронили останки 71 бойца Красной армии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Останки 71 бойца Красной армии, погибшего при освобождении Эстонии от фашистов, в воскресенье были перезахоронены на мемориальном участке кладбища города Маарду недалеко от Таллина, сообщила городская мэрия.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, город уважает историческую память и относится с глубоким почтением к людям, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом.
"Вторая мировая война унесла огромное количество жизней, она затронула почти каждую семью и до сих пор отдается эхом в сердцах многих еще живущих людей. Раз в год мы собираемся здесь, люди разных возрастов и национальностей, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне, а также выразить наше уважение к ветеранам", — сказал мэр.
Церемонии перезахоронения проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. В этом году она прошла в тринадцатый раз. Теперь на мемориальном участке кладбища в Маарду нашли упокоение 1070 воинов, которые погибли на территории Эстонии во время Второй мировой войны. Поисковые работы ежегодно проводятся активистами военно-исторического объединения "Вирония" и военно-исторического клуба "Фронт Лайн".
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