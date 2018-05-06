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В МИДе Литвы возмутились советской символикой на спортивной одежде
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В МИДе Литвы возмутились советской символикой на спортивной одежде 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Министерстве иностранных дел Литвы выразили недоумение наличием советской символики на спортивной одежде бренда Adidas. Недовольство выражено в твиттере МИДа.
"Все еще встречаются те, кто болен «имперской ностальгией». Довольно удивительно, что среди них [немецкая компания] @adidas", — сообщается в твиттере литовского МИДа.
Ранее стало известно, что в Литве телекомпанию оштрафовали за трансляцию российского телеканала. Сообщалось, что комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение взыскать €150 тысяч в качестве штрафа с литовской компании Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала «РТР Планета».
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