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Литва удивилась советской символике на фирме Adidas
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Литва удивилась советской символике на продукции Adidas 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Литвы удивилось тому, что немецкий концерн Adidas продает женские майки с надписью USSR.
Литовский МИД в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter привел ссылку на страницу официального сайта Adidas, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.
"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", — говорится в твите литовского министерства.
Министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс поделился этой публикацией в своем аккаунте.
Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
Литва в 2008 году приняла закон, который предусматривает, что советская и нацистская символика не могут использоваться, демонстрироваться и распространяться в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.
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