Литва удивилась советской символике на фирме Adidas

Литва удивилась советской символике на продукции Adidas

Министерство иностранных дел Литвы удивилось тому, что немецкий концерн Adidas продает женские майки с надписью USSR.

Being sick with "imperial nostalgia" — it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г. Литовский МИД в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter привел ссылку на страницу официального сайта Adidas, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", — говорится в твите литовского министерства.

Министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс поделился этой публикацией в своем аккаунте.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

Литва в 2008 году приняла закон, который предусматривает, что советская и нацистская символика не могут использоваться, демонстрироваться и распространяться в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.