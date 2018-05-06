«Мягко вытурили за отказ общаться»

Правые политики в Латвии бьют тревогу. В стране сложилась парадоксальная ситуация: из-за незнания русского языка латышская молодежь не может найти работу на родине и вынуждена уезжать за границу. Чтобы как-то изменить ситуацию и усилить позиции родного языка, парламенту предлагают законодательно обязать сотрудников всех организаций и предприятий, в том числе частных, общаться на рабочих местах только на латышском. «Лента.ру» разбиралась, почему в Латвии государственный язык сдает позиции и как идет борьба за их укрепление.

За годы независимости в Латвии выросло уже целое поколение молодых людей, не знающих русского языка. В свое время их родителей убедили, что учить его уже нет смысла — лучше осваивать английский. Такой выбор выглядел вполне логичным в свете того, что Латвия собиралась в ближайшем будущем влиться в европейскую семью. Логично было предположить и то, что русскоязычное население, в свою очередь, начнет осваивать латышский — как-никак государственный язык.

Но что-то пошло не так. Латвия осталась двуязычным государством, в котором от русского никуда не деться. Неудивительно, что большинство работодателей, особенно в сфере обслуживания, требуют от претендентов одинаково хорошего знания и латышского, и русского. Теперь у молодых людей, которые в свое время сделали выбор в пользу английского, возникают трудности с трудоустройством. При наличии рабочих мест на родине им проще найти работу в Европе.

На эту парадоксальную ситуацию первыми обратили внимание правые политики. Недавно в Twitter Национального блока появился видеоролик, в доступной форме рассказывающий о языковой проблеме латвийской молодежи. В кадре девушка, перед ней на мониторе компьютера объявления о найме на работу. Девушка просматривает одно за другим, но всюду требуется знание «krievu valoda» — русского языка. Наконец она находит вакансию без дополнительных языковых требований. Является на интервью и… на двери организации видит все то же требование к соискателям — знание русского. Закономерный итог: девушка собирает чемодан, приезжает в аэропорт и берет билет до Дублина

Понятно, что ситуацию надо как-то исправлять, однако призывать латышей в массовом порядке учить русский язык — мера крайне непопулярная. Другое дело — ограничить использование русского. В попытке как-то исправить ситуацию Национальный блок разработал специальные поправки к Закону о труде. Они дают работнику право при исполнении служебных обязанностей общаться с жителями Латвии только на латышском. По словам парламентария от Нацблока Эдвина Шноре, таким образом можно защитить латышей, дав им законную возможность не говорить в рабочее время на других языках.

Надо признать, что это уже не первая попытка законодательного ограничения русского языка в профессиональной сфере. Шесть лет назад Сейм Латвии рассматривал законопроект, запрещающий требовать от соискателя знания иностранных языков при приеме на работу. Тогда, в 2012-м, депутаты озаботились статистическими данными, согласно которым в крупнейших городах республики наблюдается абсолютная гегемония русского языка, особенно в частном бизнесе. Оно и неудивительно, ведь в больших городах русскоязычным является не менее половины населения. А если добавить к ним многочисленных туристов, приезжающих из России , становится понятно желание работодателей нанимать сотрудников со знанием русского языка: большинство их клиентов и деловых партнеров говорят по-русски. В итоге латыши не могут устроиться не только в частные фирмы, но даже в госучреждения, если среди их клиентов преобладают те, кто говорит только на русском.

Широкую известность получила жалоба на «языковую дискриминацию» юриста Эвиты Кузьмы, которую не приняли на работу в Правозащитное бюро Латвии (офис уполномоченного по правам человека). Она хорошо владела английским, но не знала русского. Ей объяснили, что больше половины клиентов этого госучреждения являются русскоязычными, и без соответствующих языковых навыков в ее работе не обойтись. «Думаю, что действия омбудсмена несправедливы и дискриминационны. Особенно жалко, что так поступает учреждение, миссия которого — бороться с дискриминацией в Латвии», — написала в своей жалобе Кузьма.

А несколько месяцев назад в латвийских СМИ оживленно обсуждали историю травматолога Диты Даноса. Она утверждала, что руководство ее клиники в Риге вынудило ее уволиться из-за нежелания говорить с пациентами и коллегами на русском.

Сопредседатель Нацблока Райвис Дзинтарс уверен, что молодому человеку, которому «посчастливилось» вырасти в небольшом латышском городе, где знание русского не является жизненной необходимостью, сложившаяся ситуация не сулит ничего хорошего. Не секрет, что наибольшее число вакансий приходится на крупные города, а там работодатель ищет русскоговорящих. Не найдя работы на родине, он будет вынужден отправиться на ее поиски в Ирландию Великобританию или другую европейскую страну. По словам Дзинтарса, парадокс и грустная ирония состоят в том, что уехать вынуждены не те, кто не знает государственного языка, а вовсе наоборот. В итоге владеющие несколькими языками русские в Латвии оказываются куда успешнее моноязычных латышских соседей.

Но законодательные ограничения — не самое очевидное решение этой проблемы. Когда в 2012-м депутаты решили запретить требовать от соискателей знания иностранных языков, этому воспротивилась Латвийская конфедерация работодателей (ЛКР). Генеральный директор ЛКР Лига Менгельсоне считает, что в ситуации, когда государство ограничивает работодателю выбор наиболее квалифицированных специалистов, стране будет очень сложно построить конкурентоспособный бизнес.

Даже член Нацблока министр культуры Жанета Яунземе-Гренде заявила, что знание русского языка было бы полезным для латышских детей. «Как случилось, что дети, растущие в русскоговорящей семье, богаче, чем наши? — говорит Яунземе-Гренде. — Очень просто: они свободно говорят по-русски и по-латышски, а в наших латышских семьях дети стали беднее, так как не владеют русским».

Впрочем, тогда работодатели дали понять, что законопроекта не боятся и что эти ограничения можно легко обойти. Например, в Латвии запрещено указывать возрастные ограничения в объявлениях о вакансиях, но это никому не мешает отказывать слишком молодым или пожилым соискателям. Так и с иностранным языком. Можно придумать любую другую причину — человек даже не поймет, из-за чего его не взяли.

Но если Сейм примет новые поправки Нацблока, нанимателям уже не удастся так просто отказать соискателю. По словам лидера латвийской партии «За родной язык!» Владимира Линдермана , законопроект предусматривает, что если кандидат или работник пожалуется, что его не приняли или уволили из-за незнания русского языка, то доказывать обратное придется работодателю. «Та врач, которую мягко вытурили за отказ общаться с пациентами на русском, сможет разорить своих работодателей, если поправки будут приняты, — говорит политик. — Допустим, работника уволили за пьянство, но он утверждает, что за незнание русского языка. И работодателю придется доказывать, что прав он. Это трата времени, денег, сил и прочее…»

Линдерман также опасается, что теперь начнут дискриминировать русскоязычных работников. Он предлагает рассмотреть типичный пример: владельцу магазина нужна продавщица. На место претендуют гражданка Иванова и гражданка Янсоне. У Ивановой родной язык — русский, латышский она понимает и может общаться с покупателями. У Янсоне родной язык — латышский, по-русски не говорит вообще.

— Казалось бы, надо брать на работу Иванову, что обычно и происходит в таких случаях, — говорит Линдерман. — Но власти вводят норму, по которой работник не обязан знать русский язык. И если в нашем случае владелец магазина отдаст предпочтение Ивановой, то Янсоне может подать на него жалобу в суд. Предпринимателю придется доказывать свою невиновность, придумывать какие-то иные веские причины. А если его аргументы не убедят суд — штраф до пяти тысяч евро. Что хуже для предпринимателя — потерять некоторое количество русскоязычных покупателей или попасть под репрессии государственной машины? Ясно, что владелец магазина поматерится и возьмет на работу гражданку Янсоне. Ничего, освоит за пару месяцев сотню русских слов, а покупатели потерпят. Все лучше, чем таскаться по судам и носить объяснительные в Центр государственного языка (ЦГЯ).

Однако в борьбе латвийских политиков за позиции родного языка и права его носителей иной раз случаются перегибы. ЦГЯ, к слову, считается в Латвии учреждением очень могущественным. Центр имеет право штрафовать и увольнять человека за плохое знание латышского. Более того, в недавнем прошлом были случаи, когда Центр через суд лишал мандатов выбранных народом депутатов.

А сейчас инспекторы ЦГЯ всерьез взялись за Рихарда Эйгима — мэра второго по величине города Даугавпилса с преимущественно русскоязычным населением. По мнению инспекторов ЦГЯ, мэр Эйгим не справился с предложенными ему тестами. В октябре прошлого года Центр уже штрафовал его «за незнание латышского на достаточном уровне». В тот раз ему было дано полгода на улучшение знаний в области государственного языка. Если Эйгим и в этот раз провалит экзамен, ему, скорее всего, придется покинуть пост.

Эта история едва ли заслуживала бы особого внимания на фоне остальных, если бы не одно обстоятельство. Заявление в ЦГЯ на своего бывшего коллегу и конкурента написал экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш

Элксниньш был избран депутатами городского собрания Даугавпилса в июне прошлого года — сразу после очередных муниципальных выборов. Но всего через два месяца депутаты разочаровались в своем выборе и большинством голосов переизбрали прежнего мэра — Рихарда Эйгима. Вскоре после этого смещенный градоначальник обвинил конкурента в плохом знании государственного языка, и теперь действующего мэра вполне могут отстранить от должности.

Случай Эйгима может стать для Латвии своеобразным ящиком Пандоры, когда методом вполне очевидной и обоснованной заботы о родном языке начнется сведение счетов. Впрочем, нет худа без добра. Пример мэра Даугавпилса стал уроком для других русскоязычных политиков, которые теперь стараются найти время, чтобы посидеть над учебником латышского. И в этом нет ничего плохого. Напротив, странно, что они не занимались этим раньше. В европейских странах, например, хорошее владение государственным языком — первое, о чем думает политик, начиная свою карьеру.

А вот польза от новых поправок Нацблока в Закон о труде не так очевидна. И речь не только о том, что нерадивые работники после увольнения, скажем, за пьянство начнут обвинять работодателей в языковой дискриминации. Куда хуже, что из-за таких искусственных ограничений в Латвии действительно снижается конкуренция на рынке труда, о чем говорила глава ЛКР Лига Менгельсоне. Это едва ли сильно ударит по мелкому и среднему бизнесу в сфере розничной торговли, но для крупного бизнеса, так или иначе ориентированного на Россию, новые правила станут неприятным сюрпризом.