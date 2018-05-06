Министр обороны Японии впервые посетил Эстонию

Визит Онодэры начался в субботу, когда он посетил авиабазу Эмари под Таллином, где ему представили обзор начавшихся военных учений Siil-2018 ("Ёж-2018"). Министр также познакомился с деятельностью французского авиационного контингента, который в четверг приступил к выполнению миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии.

В ходе встречи в воскресенье Луйк и Онодэра подтвердили, что Эстония и Япония осознают важность киберобороны и необходимость масштабного сотрудничества в этой сфере как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО

"Взгляд Эстонии и Японии на безопасность схож, поскольку, несмотря на удаленность двух стран друг от друга, наши проблемы также схожи. Благодаря высокому уровню инфотехнологии и киберзащиты обеих стран мы можем стать равными партнерами друг для друга", — сказал Луйк.

Прошлой осенью Япония представила ходатайство о присоединении к работе центра киберзащиты НАТО в Таллине. В воскресенье Онодэра посетил центр и познакомился с его работой.

Россией и Министры обороны также обсудили вопросы безопасности, связанные с Северной Кореей Китаем , и сотрудничество с НАТО.

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