Как первый президент Эстонии Константин Пятс оказался в психбольнице в Тверской области

В 1956 году скончался 81-летний пациент закрытой психиатрической лечебницы, расположенной в одном из поселков Тверской области . В этом событии не было бы ничего примечательного, если бы усопший некогда не занимал весьма высокий пост. Он был первым президентом Эстонии

Бывший мэр Биография Константина Пятса, 1874 года рождения, изобиловала всевозможными неожиданными поворотами. Так, после окончания школы Константин поначалу поступил в православную духовную семинарию в Риге . Но через четыре года учебы он все-таки пришел к выводу, что данная сфера ему не подходит. Поэтому вскоре Пятс стал студентом юридического факультета Императорского Юрьевского университета в Тарту

Выпустившись из университета, Пятс некоторое время работал в Таллинне (тогда город назывался Ревель) по специальности, то есть юристом. Именно там в 1901 году он объединился с другими радикально настроенными молодыми людьми и создал газету «Вестник», которая стала пользоваться определенной популярностью среди горожан. Через три года Пятса избрали на пост вице-мэра Таллинна.

В 1905 году Константин Пятс принял активное участие в Первой русской революции. Но когда вся городская администрация была распущена, Пятса было приказано арестовать. Однако ему удалось бежать. Жил он в Швейцарии Финляндии . Тем временем в России его приговорили к расстрелу. Через три года, правда, этот вердикт был отменен, и Пятс вернулся в Таллинн.

Бывший президент

Но Пятса поджидали новые неприятности. Вскоре Таллинн был оккупирован немцами, и бывший вице-мэр оказался в польском концлагере. Однако ему снова посчастливилось. Он смог вернуться на родину, в Эстонию, и даже несколько лет занимал пост руководителя правительства страны.

А 12 марта 1934 года Константин Пятс при поддержке главнокомандующего армией Йохана Лайдонера организовал в Эстонии переворот и объявил республику независимой. Через четыре года Пятса избрали первым в истории страны президентом.

В 1939 году новоиспеченная республика по договору с СССР разместила на своей земле советские военные базы. А уже в 1940 году в Таллинн нагрянули войска Советского Союза. После начался процесс включения Эстонии в состав СССР. В связи с этим Константина Пятса арестовали и отправили в Башкирию . Следом за президентом в ссылку последовали и члены его семьи: двое сыновей, невестка и внуки.

Пациент

Поначалу бывшего президента определили на принудительное лечение якобы от душевной болезни в психиатрическую клинику тюремного типа, находящуюся в столице Татарстана Казани . Там Пятс провел долгих 10 лет. Причем никакого обвинения в течение всего этого времени ему так и не предъявили. Приговор был оглашен только в 1952 году: четверть века заключения и конфискация имущества.

В том же году в Бутырке скончался сын Пятса Виктор, а за 8 лет до этого в детдоме умер от голода и один из внуков президента.

Много лет о судьбе самого Константина Пятса практически не было ничего известно. Только в 1990-х годах выяснилось, что он ушел в мир иной еще в 1956 году. Случилось это в психиатрической лечебнице в селе Бурашево Тверской области. Там же пациента Пятса и похоронили. Спустя почти 35 лет останки первого президента Эстонии перевезли на его родину.