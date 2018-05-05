В Латвии прошли мероприятия, посвященные 28-й годовщине восстановления независимости

Рига , 5 мая / Синьхуа / — В пятницу в Латвии прошли обширные мероприятия, посвященные 28-й годовщине восстановления независимости.

Как сообщили местные СМИ, праздничные мероприятия прошли по всей стране. В Риге состоялись торжественное заседание Сейма /парламента/, церемония возложения цветов к Памятнику Свободы, праздничные концерты и другие торжества.

Польши, Италии, Испании, Словакии, Албании, Словении и В Мадоне прошел парад Национальных вооруженных сил, в котором участвовали не только латвийские солдаты, но и союзники из Канады США . Выступая на нем, президент Раймонд Вейонис напомнил, что в те дни жители Латвии всех национальностей выступили в поддержку независимого государства. Не только в Риге, но и во всех регионах страны люди собирались, чтобы выразить свою волю. Поэтому сегодня во имя демократии каждый должен отстаивать свои интересы, интересы своего края и бороться за общее благополучие государства.