В Латвии прошли мероприятия, посвященные 28-й годовщине восстановления независимости 

Рига, 5 мая /Синьхуа/ — В пятницу в Латвии прошли обширные мероприятия, посвященные 28-й годовщине восстановления независимости.
Как сообщили местные СМИ, праздничные мероприятия прошли по всей стране. В Риге состоялись торжественное заседание Сейма /парламента/, церемония возложения цветов к Памятнику Свободы, праздничные концерты и другие торжества.
В Мадоне прошел парад Национальных вооруженных сил, в котором участвовали не только латвийские солдаты, но и союзники из Канады, Польши, Италии, Испании, Словакии, Албании, Словении и США. Выступая на нем, президент Раймонд Вейонис напомнил, что в те дни жители Латвии всех национальностей выступили в поддержку независимого государства. Не только в Риге, но и во всех регионах страны люди собирались, чтобы выразить свою волю. Поэтому сегодня во имя демократии каждый должен отстаивать свои интересы, интересы своего края и бороться за общее благополучие государства.
Напомним, что 4 мая 1990 года Верховный совет Латвийской ССР принял декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики», которая восстанавливала принятую в 1922 году конституцию. 22 августа 1991 года Верховный совет Латвийской ССР провозгласил восстановление независимости Латвийской Республики, 17 сентября того же года страна вступила в ООН. В 2000 году Сейм Латвии принял резолюцию о назначении 4 мая Днем восстановления независимости страны. —0—