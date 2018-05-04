Русский союз: Латвия стоит на грани тоталитарной диктатуры

Политические преследования, полицейский террор и расправы над инакомыслящими недопустимы в цивилизованном европейском государстве. Исходя из этого алгоритма правовых норм, Русский союз Латвии (РСЛ) категорически протестует против политических репрессий и использования Полиции безопасности в качестве инструмента для их осуществления. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу, 4 мая, в этой прибалтийской республике.

В заявлении РСЛ, который возглавляет Татьяна Жданок , сообщается о распространенной 4 мая информации о том, что еще 18 апреля ПБ возбудила уголовный процесс в связи с проходившим в марте «Вселатвийском родительском собрании». Причина прозрачна, как небо над Балтикой: «полиция подозревает, что во время проходившего 31 марта „Вселатвийского родительского собрания“, возможно, осуществлялись противоправные действия.

Как уже сообщала „РГ“, целью этого собрания, инициированного РСЛ и лидером Защиты русских школ Александром Гапоненко , было противодействие планируемому переводу школ на обучение на латышском языке. Профессор и правозащитник уже более двух недель томится в рижской тюрьме. И вот, стало известно, что возбуждено очередное уголовное дело якобы за действия, подпадающие под статьи местного Уголовного кодекса из раздела „За преступления против государства“, говорится в заявлении РСЛ.

Абсолютно очевидно, что ПБ возбудила дело, „чтобы предотвратить возможные попытки под прикрытием легитимной деятельности осуществить противоправные действия“, уточняется в документе.

Поскольку под „противоправными действиями“ спецслужбы подразумевают проведение мирного собрания, сама эта формулировка является антиконституционной. Статьи 100, 102 и 103 Основного закона страны, гордящейся своей столетней историей, защищают свободу собраний, право участия в политических партиях и свободу слова, считают в Русском союзе Латвии.