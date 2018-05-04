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У Миксера заело антироссийскую пластинку
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У Миксера заело антироссийскую пластинку 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Запад не должен отвечать примирительными и смягчающими шагами на нарушения международного права, которые допускает Россия, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.
"На грубые нарушения международного права и согласованные правила игры следует наверняка отвечать очень ясно, понятно, едино и сильно", — заявил он журналистам, комментируя высказывания президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о том, что необходимо восстановить контакты с Россией.
"Если Запад в своей санкционной политике един, то, без сомнений, мы сможем повлиять на Россию больше, чем Россия сможет оказать воздействие на каждого из нас", — выразил уверенность Свен Миксер.
При этом он добавил, что общаться с Россией нужно, не жертвуя своими принципами, так как в Кремле любые примирительные шаги трактуют «как проявление слабости Запада», передает "Интерфакс".
Несколько дней назад министр уже высказывал аналогичные мысли. В частности, он заявил, что Таллин планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы.
"Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное", — сообщил тогда глава МИД Эстонии.
Однако президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оказался не согласен с подобной позицией. По его мнению, Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода, так как ни один вопрос безопасности в Европе не решается без России.
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