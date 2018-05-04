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Россия и Литва завершили демаркацию границы
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Россия и Литва завершили демаркацию границы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российская сторона уведомила Литву о завершении процедур по демаркации госграницы, сообщил МИД балтийской республики, передаёт ТАСС.
«После получения официального уведомления МИД Российской Федерации о завершении 26 апреля необходимых процедур демаркация границы считается юридически узаконенной», — отметило внешнеполитическое ведомство.
В Росреестре, который с 2010 года осуществлял топографо-геодезическое и картографическое обеспечение демаркации госграницы, информировали о завершении необходимых процедур ещё 6 марта.
Протокол о завершении демаркации литовско-российской границы был подписан послами по особым поручениям двух стран во второй половине декабря 2017 года. Правительство Литвы утвердило документы в конце января текущего года. Всего Литва и Россия с обеих сторон установили 559 знаков госграницы.
В июне 2017 года на литовской стороне границы началось строительство защитного ограждения длиной в 44,6 км. Работы стоимостью 1,335 млн евро планировалось завершить к началу этого года. Отмечалось, что ограждение возводится для пресечения контрабанды и нелегальной миграции.
Протяжённость границы двух стран составляет 297 км по суше, внутренним водоёмам, Куршскому заливу и Балтийскому морю.
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