Россия и Литва завершили демаркацию границы

Российская сторона уведомила Литву о завершении процедур по демаркации госграницы, сообщил МИД балтийской республики, передаёт ТАСС

«После получения официального уведомления МИД Российской Федерации о завершении 26 апреля необходимых процедур демаркация границы считается юридически узаконенной», — отметило внешнеполитическое ведомство.

Росреестре , который с 2010 года осуществлял топографо-геодезическое и картографическое обеспечение демаркации госграницы, информировали о завершении необходимых процедур ещё 6 марта.

Протокол о завершении демаркации литовско-российской границы был подписан послами по особым поручениям двух стран во второй половине декабря 2017 года. Правительство Литвы утвердило документы в конце января текущего года. Всего Литва и Россия с обеих сторон установили 559 знаков госграницы.

В июне 2017 года на литовской стороне границы началось строительство защитного ограждения длиной в 44,6 км. Работы стоимостью 1,335 млн евро планировалось завершить к началу этого года. Отмечалось, что ограждение возводится для пресечения контрабанды и нелегальной миграции.

Протяжённость границы двух стран составляет 297 км по суше, внутренним водоёмам, Куршскому заливу и Балтийскому морю.