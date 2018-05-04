РФ проинформировала Литву о завершении процедур по демаркации госграницы 

ВИЛЬНЮС, 4 мая — РИА Новости. Документы о демаркации общей государственной границы между Литвой и Россией вступили в действие после получения сообщения от МИД РФ о завершении необходимых процедур, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Литвы.
"После получения сообщения от МИД РФ о завершении обязательных внутренних процедур, 26 апреля окончательно завершен процесс по демаркации литовско-российской государственной границы", — говорится в сообщении.
Министерство добавляет, что документы по демаркации общей границы вступили в силу.
В декабре прошлого года посол по особым поручениям МИД Литвы Гинтаутас Васюлис и посол МИД России Алексей Обухов подписали документы о демаркации общей литовско-российской государственной границы.
В январе этого года кабинет министров Литвы утвердил пакет документов по демаркации границы с Россией, ставший последним этапом демаркации литовской госграницы. В апреле правительство РФ утвердило протокол о демаркации границы с Литвой.
Основной этап демаркации границы Литвы и РФ завершился в декабре 2015 года установлением последнего пограничного знака возле пункта пропуска Кибартай-Чернышевское (Калининградская область РФ).
По данным МИД Литвы, совместная литовско-российская демаркационная комиссия была сформирована в 2006 году. С начала работы комиссии состоялось в общей сложности 43 заседания. За годы работы комиссии в общей сложности было установлено 559 пограничных знаков.