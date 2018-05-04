РФ проинформировала Литву о завершении процедур по демаркации госграницы

"После получения сообщения от МИД РФ о завершении обязательных внутренних процедур, 26 апреля окончательно завершен процесс по демаркации литовско-российской государственной границы", — говорится в сообщении.

Министерство добавляет, что документы по демаркации общей границы вступили в силу.

В декабре прошлого года посол по особым поручениям МИД Литвы Гинтаутас Васюлис и посол МИД России Алексей Обухов подписали документы о демаркации общей литовско-российской государственной границы.

В январе этого года кабинет министров Литвы утвердил пакет документов по демаркации границы с Россией, ставший последним этапом демаркации литовской госграницы. В апреле правительство РФ утвердило протокол о демаркации границы с Литвой.

Основной этап демаркации границы Литвы и РФ завершился в декабре 2015 года установлением последнего пограничного знака возле пункта пропуска Кибартай-Чернышевское ( Калининградская область РФ).

По данным МИД Литвы, совместная литовско-российская демаркационная комиссия была сформирована в 2006 году. С начала работы комиссии состоялось в общей сложности 43 заседания. За годы работы комиссии в общей сложности было установлено 559 пограничных знаков.