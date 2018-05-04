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Двух собак не пропустили из Латвии в Печорский район
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Двух собак не пропустили из Латвии в Печорский район 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за майские праздники дважды запретили в пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район) ввоз из Латвии собак, сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной запрета ввоза стали аналогичные нарушения — отсутствие информации о вакцинации животного не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво— и аденовирусных инфекций, лептоспироза.
Было принято решение о запрете ввоза животных на Таможенную территорию ЕЭС, оформлены декларации о возврате собак в Латвию.
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