Двух собак не пропустили из Латвии в Печорский район

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу , Ленинградской и Псковской областям за майские праздники дважды запретили в пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район) ввоз из Латвии собак, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной запрета ввоза стали аналогичные нарушения — отсутствие информации о вакцинации животного не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво— и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Было принято решение о запрете ввоза животных на Таможенную территорию ЕЭС, оформлены декларации о возврате собак в Латвию.