Демографическое положение в Литве пугает

Без тормозов с высокой горы. Так демографическую ситуацию в Литве охарактеризовал профессор Института исследования рынка труда Богуславас Гружевскис. По словам профессора, если демографические показатели Литвы не изменятся, то в 2060 г. останется меньше 2 миллионов жителей.

Представленный Министерством науки и образования прогноз на 2017 — 2021 гг, составленный социологом Роландасом Тучасом, показал, что уже в следующем году число новорожденных будет самым низким за последние 60 лет, а в ближайшее время численность работоспособного населения снизится в 95% мэриях.

4 мая в парламенте состоится международная конференция «Человеческая жизнь — самое большое богатство». На ней речь пойдет не только о демографических проблемах, но и об уважении к жизни от рождения до смерти. По словам организаторов конференции, из-за низкой рождаемости и высокой смертности численность населения за гос сократится на 10 тысяч человек. Из-за эмиграции численность населения сокращается на 20 тысяч в год.

В Литве все еще действует советский закон, разрешающий аборты до 12 недели. В стране по-прежнему актуальна проблема абортов. По данным Департамента статистики Литвы, в 2016 г. было сделано около 5000 абортов. В 2005-2006 гг. группа депутатов впервые зарегистрировала проект закона о защите эмбрионов, но он до сих пор не принят. «Важность человеческой жизни признают практически все, но ограничение абортов до сих пор вызывает разную реакцию», — утверждают организаторы конференции.