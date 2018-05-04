Эстонский кинематограф приедет покорять южные ворота Ямала

В Ноябрьске праздник у любителей авторского кино. В городском доме культуры и кинотеатре Русь привезут шедевры эстонского кинематографа и взрослой анимации. С 6 по 8 мая жители и гости города узнают историю эстонского кино и посмотрят на большом экране малоизвестные в России фильмы.

По информации пресс-службы администрации Ноябрьска, родную республику в арктическом регионе представят советник по культуре посольства Эстонии в России Дмитрий Миронов и директор «Института кино Эстонии» Эдит Сепп.

Жители Ноябрьска уже имели удовольствие прикоснуться к частичке эстонской культуры на выставке художницы Веры Станишевской, которая прошла в музейно-ресурсном центре с сентября по октябрь в 2017 году. Тогда на открытии выставки так же присутствовал представитель эстонского посольства. Горожане были восхищены работами заслуженной художницы Эстонии. Возможно, положительные эмоции вызовет у них и кинематограф самой северной прибалтийской республикой.

Проект «Дни эстонского кино» организовали «Окружной центр национальных культур» и АНО «Институт художественных и гуманитарных проектов» при поддержке департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа и Посольства Эстонии в Москве

««Дни эстонского кино» — часть проекта по укреплению «мостов культуры» между Россией, Ямалом и прибалтийскими странами в год празднования их народами 100-летия со дня провозглашения независимости», — сообщается на сайте администрации города Ноябрьска.

В апреле 2018 года в рамках того же проекта в Салехарде прошла выставка посвящённая дню независимости Латвийской республики

Источник фотографии: 24.kz