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Эстонский кинематограф приедет покорять южные ворота Ямала
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Эстонский кинематограф приедет покорять южные ворота Ямала 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Ноябрьске праздник у любителей авторского кино. В городском доме культуры и кинотеатре Русь привезут шедевры эстонского кинематографа и взрослой анимации. С 6 по 8 мая жители и гости города узнают историю эстонского кино и посмотрят на большом экране малоизвестные в России фильмы.
По информации пресс-службы администрации Ноябрьска, родную республику в арктическом регионе представят советник по культуре посольства Эстонии в России Дмитрий Миронов и директор «Института кино Эстонии» Эдит Сепп.
Жители Ноябрьска уже имели удовольствие прикоснуться к частичке эстонской культуры на выставке художницы Веры Станишевской, которая прошла в музейно-ресурсном центре с сентября по октябрь в 2017 году. Тогда на открытии выставки так же присутствовал представитель эстонского посольства. Горожане были восхищены работами заслуженной художницы Эстонии. Возможно, положительные эмоции вызовет у них и кинематограф самой северной прибалтийской республикой.
Проект «Дни эстонского кино» организовали «Окружной центр национальных культур» и АНО «Институт художественных и гуманитарных проектов» при поддержке департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа и Посольства Эстонии в Москве.
««Дни эстонского кино» — часть проекта по укреплению «мостов культуры» между Россией, Ямалом и прибалтийскими странами в год празднования их народами 100-летия со дня провозглашения независимости», — сообщается на сайте администрации города Ноябрьска.
В апреле 2018 года в рамках того же проекта в Салехарде прошла выставка посвящённая дню независимости Латвийской республики.
Источник фотографии: 24.kz
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