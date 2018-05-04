Обход России по рельсам не удался 

Как сообщает IReactor, Евросоюз может сократить дотации на транспортные проекты на 2021-2027 годы. Это решение повлечёт за собой остановку строительства железнодорожной дороги по проекту Rail Baltica, которая предполагалась, как обходной путь вокруг России.
Литовский вице-министр коммуникаций и транспорта Ричардас Дегутис отметил, что сейчас доля финансирования этого проекта Евросоюзом составляет львиную долю — 85%.
Если ЕС прекратит финансирование, пока неизвестно, как из бюджета страны выделить такие суммы. Министр предполагает, что самостоятельно они закончат укладку рельс даже в 2025 году, что ранее считалось крайним сроком.
В минувшую среду Европейская комиссия озвучила первичное предложение по распределению бюджета ЕС с 2021 по 2027 год. Так, проект Rail Baltica, инициаторами которого стали Литва, Латвия, Эстония и Польша, в этот временной отрезок получат в качестве ассигнований всего 12,8 миллиардов евро. Это в два раза меньше, чем по предполагаемому ранее плану.