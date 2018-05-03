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Литва решила вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития
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Литва решила вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом 3 мая сообщил в сейме премьер-министр Саулюс Сквернялис.
31 мая президент Литвы Даля Грибаускайте подпишет в Париже договор о вступлении в ОЭСР. Процедура предполагает ратификацию документа в сейме. Наблюдатели считают, что это произойдёт ещё на нынешней сессии парламента.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил: «Членство в ОЭСР — знак качества, гарантирующий, что страна соблюдает самые высокие мировые стандарты в областях корпоративного управления, инвестиций, конкуренции, финансовых рынков и общественного администрирования, это чёткий сигнал для зарубежных инвесторов».
Между тем, Литва занимает второе место снизу по уровню минимальной зарплаты в ЕС, ниже только в Болгарии. Рождаемость в Литве достигла минимума за последние 60 лет.
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