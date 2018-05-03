Литва решила вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития

Об этом 3 мая сообщил в сейме премьер-министр Саулюс Сквернялис.

31 мая президент Литвы Даля Грибаускайте подпишет в Париже договор о вступлении в ОЭСР . Процедура предполагает ратификацию документа в сейме. Наблюдатели считают, что это произойдёт ещё на нынешней сессии парламента.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил: «Членство в ОЭСР — знак качества, гарантирующий, что страна соблюдает самые высокие мировые стандарты в областях корпоративного управления, инвестиций, конкуренции, финансовых рынков и общественного администрирования, это чёткий сигнал для зарубежных инвесторов».