Латвийский активист заподозрил Facebook в сговоре с властями 

РИГА, 3 мая — РИА Новости. Лидера латвийского «Объединения против нацизма» Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает этот бан с продвижением акции «Бессмертный полк» в Юрмале и жалобой на секретаря Минюста Яниса Иесалниекса, сообщает Sputnik Латвия.
В ходе визита в США президент Латвии Раймондс Вейонис мог договориться с руководством Facebook о контроле над тем, как в латвийском сегменте социальной сети распространяется информация о политических акциях, рассказал Кузинс.
"Бессмертный полк", конечно же, всегда воспринимается как политическая акция, привязанная к определенным политическим силам", — подчеркнул Кузинс.
Facebook уже блокировал страницу Кузинса, после того как общественник подал жалобу на парламентского секретаря министерства юстиции Яниса Иесалниекса, который в резкой форме призвал русскоязычных, несогласных с реформой школ, уезжать в Россию.
Ранее Кузинс сообщил, что в Юрмале учителям русских школ приходится подписывать договоры о лояльности с обязательством не проводить «никаких пророссийских конкурсов и праздников». В частности, объявлялось нежелательным участие в акции «Бессмертный полк».
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