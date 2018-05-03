Литва узаконила «нерусское» название Грузии 

Глава государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис заявил, что Литва утвердила альтернативный вариант названия Грузии — «Сакартвело», сообщает BNS.
Комиссия на протяжении месяца консультировалась с посольством Грузии, которое передало и позицию грузинских языковедов, передает Delfi. По словам Антанайтиса, словом «Сакартвело» можно будет называть Грузию и в официальных документах.
Ранее он заявлял, что вместе с новым названием будет подтверждено, что грузинский народ может называться картвелами, а жители всей Грузии — сакартвелами.
В апреле ГКЛЯ определилась, что «Грузия» останется официальным названием государства на литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы. Название «Сакартвело» произошло от Картли — одной из основных историко-географических областей Грузии, в которой зарождалась ее государственность.
Европейское название Грузии «Георгия» происходит от Святого Георгия — покровителя страны. Но его путают с американским штатом Джорджия, название которого по-английски пишется одинаково.
Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан.
В ноябре Тбилиси попросил Литву отказаться от использования слова «Грузия». «Для грузин было бы более приемлемо, если бы граждане Литвы называли Грузию „Георгия“ или „Сакартвело“, поскольку нынешнее название государства в литовском языке отражает русскую версию», — заявил президент Георгий Маргвелашвили.