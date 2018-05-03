Ещё
Литва узаконила «нерусское» название Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва узаконила «нерусское» название Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Глава государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис заявил, что Литва утвердила альтернативный вариант названия Грузии — «Сакартвело», сообщает BNS.
Комиссия на протяжении месяца консультировалась с посольством Грузии, которое передало и позицию грузинских языковедов, передает Delfi. По словам Антанайтиса, словом «Сакартвело» можно будет называть Грузию и в официальных документах.
Ранее он заявлял, что вместе с новым названием будет подтверждено, что грузинский народ может называться картвелами, а жители всей Грузии — сакартвелами.
В апреле ГКЛЯ определилась, что «Грузия» останется официальным названием государства на литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы. Название «Сакартвело» произошло от Картли — одной из основных историко-географических областей Грузии, в которой зарождалась ее государственность.
Европейское название Грузии «Георгия» происходит от Святого Георгия — покровителя страны. Но его путают с американским штатом Джорджия, название которого по-английски пишется одинаково.
Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан.
В ноябре Тбилиси попросил Литву отказаться от использования слова «Грузия». «Для грузин было бы более приемлемо, если бы граждане Литвы называли Грузию „Георгия“ или „Сакартвело“, поскольку нынешнее название государства в литовском языке отражает русскую версию», — заявил президент Георгий Маргвелашвили.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Латвии собрались на законодательном уровне ограничить вещание российского ТВ Российские корабли заметили в эксклюзивной экономической зоне Латвии Европарламенту предложили принять «Антинацистский список Магнитского»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ137
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии341
В России могут ввести новый налог154
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе25
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе422
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение