Литва узаконила «нерусское» название Грузии

Глава государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис заявил, что Литва утвердила альтернативный вариант названия Грузии — «Сакартвело», сообщает BNS.

Комиссия на протяжении месяца консультировалась с посольством Грузии, которое передало и позицию грузинских языковедов, передает Delfi. По словам Антанайтиса, словом «Сакартвело» можно будет называть Грузию и в официальных документах.

Ранее он заявлял, что вместе с новым названием будет подтверждено, что грузинский народ может называться картвелами, а жители всей Грузии — сакартвелами.

В апреле ГКЛЯ определилась, что «Грузия» останется официальным названием государства на литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы. Название «Сакартвело» произошло от Картли — одной из основных историко-географических областей Грузии, в которой зарождалась ее государственность.

Европейское название Грузии «Георгия» происходит от Святого Георгия — покровителя страны. Но его путают с американским штатом Джорджия, название которого по-английски пишется одинаково.

Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан.