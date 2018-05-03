Сейм Латвии в I чтении поддержал проект о сокращении вещания российского ТВ 

РИГА, 3 мая — РИА Новости. Парламент Латвии поддержал в I чтении поправки к закону, предусматривающие, что в основных пакетах услуг телевидения 90% контента должно быть на языках ЕС, русский таковым не является, передает корреспондент РИА Новости.
Как утверждают авторы законопроекта, документ должен ограничить «кремлевскую пропаганду в Латвии».
В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40% русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска «Койдула» съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин.
Кроме того, комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила ограничить на год вещание российского телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали «непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности».
В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как «Улыбка ребенка», «Охота и рыбалка», «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение». В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.