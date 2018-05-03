Сейм Латвии в I чтении поддержал проект о сокращении вещания российского ТВ

РИГА , 3 мая — РИА Новости . Парламент Латвии поддержал в I чтении поправки к закону, предусматривающие, что в основных пакетах услуг телевидения 90% контента должно быть на языках ЕС , русский таковым не является, передает корреспондент РИА Новости.

Как утверждают авторы законопроекта, документ должен ограничить «кремлевскую пропаганду в Латвии».

В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40% русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.

Кроме того, комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила ограничить на год вещание российского телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции . Причиной запрета, по мнению комиссии, стали «непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности».

В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса , Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».