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Мэра Даугавпилса могут лишить должности из-за «проблем с латышским языком»
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Мэра Даугавпилса могут лишить должности из-за «проблем с латышским языком» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИГА, 3 мая — РИА Новости. Центр госязыка Латвии намерен обратиться в суд с требованием лишить должности мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, который, по мнению ведомства, не владеет латышским языком в достаточной степени для выполнения своих обязанностей, заявила в четверг журналистам представитель центра Сармите Павулена.
"Мэр улучшил знание языка, если сравнивать его с тем, что было шесть месяцев назад, однако оно не является достаточным. Согласно закону, должностное лицо обязано свободно использовать госязык согласно второй степени высшей категории. В соответствии с нормативными актами, Центр госязыка должен будет подать в суд прошение об аннулировании депутатских полномочий Эйгимса", — сказала Павулена.
В начале октября прошлого года центр уже штрафовал Эйгимса за незнание госязыка на достаточном уровне. В тот раз политику дали полгода на улучшение навыка. Очередная проверка была проведена 6 апреля.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40% населения республики, имеет статус иностранного. Во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе русский язык является родным более чем для 70% жителей.
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