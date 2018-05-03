Мэра Даугавпилса могут лишить должности из-за «проблем с латышским языком»

РИГА , 3 мая — РИА Новости . Центр госязыка Латвии намерен обратиться в суд с требованием лишить должности мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, который, по мнению ведомства, не владеет латышским языком в достаточной степени для выполнения своих обязанностей, заявила в четверг журналистам представитель центра Сармите Павулена.

"Мэр улучшил знание языка, если сравнивать его с тем, что было шесть месяцев назад, однако оно не является достаточным. Согласно закону, должностное лицо обязано свободно использовать госязык согласно второй степени высшей категории. В соответствии с нормативными актами, Центр госязыка должен будет подать в суд прошение об аннулировании депутатских полномочий Эйгимса", — сказала Павулена.

В начале октября прошлого года центр уже штрафовал Эйгимса за незнание госязыка на достаточном уровне. В тот раз политику дали полгода на улучшение навыка. Очередная проверка была проведена 6 апреля.

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40% населения республики, имеет статус иностранного. Во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе русский язык является родным более чем для 70% жителей.