Сейм Латвии запретил детям участвовать в российских военных лагерях

РИГА , 3 мая — РИА Новости . Сейм Латвии принял в четверг в окончательном чтении предложенные депутатом Карлисом Сержантсом поправки к закону, запрещающие вовлекать детей в военные лагеря в России , сообщает корреспондент РИА Новости.

Изменения внесены в закон о защите прав детей. В военных лагерях, организуемых странами НАТО , дети из Латвии участвовать могут.

Законопроект поддержало большинство депутатов Сейма.

Ранее СМИ сообщали о том, что учащиеся латвийских школ несколько раз участвовали в мероприятиях в российском военном лагере «Союз. Наследники победы», который организуют организация «Доблесть Отечества» и ветераны военной разведки.

Как заявили в Полиции безопасности, в таких лагерях детям преподают российскую интерпретацию истории и рассказывают о геополитических интересах России, что может противоречить национальным интересам Латвии.