Ещё
Сейм Латвии запретил детям участвовать в российских военных лагерях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сейм Латвии запретил детям участвовать в российских военных лагерях 

РИА Новости 1 час назад
РИГА, 3 мая — РИА Новости. Сейм Латвии принял в четверг в окончательном чтении предложенные депутатом Карлисом Сержантсом поправки к закону, запрещающие вовлекать детей в военные лагеря в России, сообщает корреспондент РИА Новости.
Изменения внесены в закон о защите прав детей. В военных лагерях, организуемых странами НАТО, дети из Латвии участвовать могут.
Законопроект поддержало большинство депутатов Сейма.
Ранее СМИ сообщали о том, что учащиеся латвийских школ несколько раз участвовали в мероприятиях в российском военном лагере «Союз. Наследники победы», который организуют организация «Доблесть Отечества» и ветераны военной разведки.
Как заявили в Полиции безопасности, в таких лагерях детям преподают российскую интерпретацию истории и рассказывают о геополитических интересах России, что может противоречить национальным интересам Латвии.
РИА Новости: последние новости
Европа бросила камень в прибалтийское "болото". Брызг много, толку чуть Пейте, гости дорогие, или Будни латвийского алкотуризма Европа преодолела миграционный кризис, заявил глава МИД Эстонии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США369
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе320
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы102
ЦБ резко повысил курс доллара91
Путин обойдется без кортежа61
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение