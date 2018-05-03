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Они обречены — эксперт об уудвоении убытков производителей латвийских шпрот
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Они обречены — эксперт об уудвоении убытков производителей латвийских шпрот 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Было бы наивно полагать, что налогоплательщики Германии, Франции, Великобритании станут поддерживать рыбную отрасль окраин Евросоюза и тем более укреплять её и растить конкурентов», — отметил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Рыбная отрасль Латвии и Балтии в целом фактически умирает, и в отсутствие российского рынка сбыта обречена. Таким мнением поделился в беседе с RT руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Савельев отметил, что рыболовные предприятия Прибалтики до сих пор пользуются изношенным флотом, который достался им в наследство от СССР. Большинство этих лишены возможности осуществлять дальний промысел, в связи с чем им доступна только прибрежная ловля.
«Дотации, на которых настаивают предприятия и власти Латвии, от Евросоюза не поступают и вряд ли поступят. Было бы наивно полагать, что налогоплательщики Германии, Франции, Великобритании станут поддерживать рыбную отрасль окраин Евросоюза и тем более укреплять её и растить конкурентов», — добавил эксперт.
Савельев подчеркнул, что российский рынок сбыта — единственный шанс выживания для рыбной отрасли Прибалтики. В его отсутствие она обречена на банкротство и постепенное угасание, уверен эксперт.
Ранее сообщалось, что ведущее предприятие Brivais Vilnis из Латвии, которое производит элитные шпроты, за год увеличило свои убытки вдвое. Позапрошлый, 2016 год производитель шпрот сумел закончить с убытками в 665 тысяч евро. Однако 2017-й для бизнеса Brivais Vilnis оказался в два раза хуже, компания закрыла год с убытком в 1,122 миллиона евро.
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