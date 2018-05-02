Депутат ЕП от Латвии призвал Amnesty признать Гапоненко узником совести

В конце апреля полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в «деятельности, направленной против независимости страны». Он является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, также известен своей пророссийской позицией. Его поместили в Рижскую центральную тюрьму. Москва призывала Ригу освободить правозащитника.

"Я подготовил обращение в международные правозащитные организации, в том числе в Amnesty International, с просьбой объявить Александра Гапоненко узником совести", — сообщил Митрофанов журналистам в Брюсселе.

"Главное обвинение против Гапоненко засекречено, то есть мы до сих пор не знаем, за что человека на два месяца до суда посадили в тюрьму", — сообщил евродепутат, добавив, что «в Латвии появился собственный политический заключенный».

Митрофанов напомнил, что Гапоненко вел активную общественную деятельность, чем вызывал раздражение и недовольство у властей.

"Этот человек занимался журналистикой, публицистикой, исследованиями, то есть он не занимался ничем таким, чтобы его можно было заподозрить в угрозе государству. Тем не менее, все засекречено, его держат в тюрьме, человеку 64 года, недавно он перенес инфаркт. На прошлой неделе я и (лидер партии «Русский союз Латвии») Татьяна Жданок за него поручились, это личное поручительство, которое имеет юридические последствия, но даже под наше поручительство его не отпустили", — рассказал евродепутат.

"Гапоненко является нашим товарищем по партии, мы своих не бросаем, и, несмотря на все претензии, которые могут быть к нему как к публицисту, мы считаем, что их надо высказывать, когда он на свободе. Сейчас мы должны добиваться, чтобы его освободили", — сказал Митрофанов.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.