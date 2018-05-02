Ещё
В Латвии предлагают отменить 1 мая как праздничную дату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Латвии предлагают отменить 1 мая как праздничную дату 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты сейма Латвии Артус Кайминьш и Илмарс Латковскис предложили отменить праздничную дату 1 мая.
Первомай в стране считается Праздником труда, отмечают его профсоюзы и левые силы, это выходной. Парламентарии предлагают включить 1 мая просто в список памятных дат — в такие дни выходной не положен.
А вот группа депутатов от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие» предлагает дополнить список выходных праздничных дней. Они выступили с инициативой отмечать День спорта в каждую третью субботу сентября.
Правящее Национальное объединение предлагало объявить официальным памятным днем 16 марта, когда в Риге проходят марши ветеранов Латышского легиона СС и их поклонников. Вопрос пока отложен.
Парламентская газета: последние новости
От президента Литвы требуют объяснений по поводу компрометирующей переписки Латвия планирует запретить участие школьников в «военных» лагерях России Сейм Литвы разрешил роды на дому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста163
Российский флот испугал НАТО207
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию520
Доллар стремительно растет124
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»136
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение