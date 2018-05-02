В Латвии предлагают отменить 1 мая как праздничную дату

Депутаты сейма Латвии Артус Кайминьш и Илмарс Латковскис предложили отменить праздничную дату 1 мая.

Первомай в стране считается Праздником труда, отмечают его профсоюзы и левые силы, это выходной. Парламентарии предлагают включить 1 мая просто в список памятных дат — в такие дни выходной не положен.

А вот группа депутатов от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие» предлагает дополнить список выходных праздничных дней. Они выступили с инициативой отмечать День спорта в каждую третью субботу сентября.

Правящее Национальное объединение предлагало объявить официальным памятным днем 16 марта, когда в Риге проходят марши ветеранов Латышского легиона СС и их поклонников. Вопрос пока отложен.