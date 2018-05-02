Евродепутат призвал считать арестованного в Латвии правозащитника политзаключенным

"Я подготовил обращение в международные правозащитные организации, в том числе в Amnesty International, с призывом объявить Александра Гапоненко политическим заключенным", — сообщил он в среду журналистам в Брюсселе на пикете у Европарламента в память жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

"Увы, у нас в Латвии теперь есть свой собственный политический заключенный. Обвинение против Гапоненко засекречено, то есть мы до сих пор не знаем, за что его на два месяца до суда посадили в тюрьму", — сказал евродепутат.

Он также отметил, что власти Латвии не отреагировали на юридическое предложение со стороны его и его коллеги по европарламенту Татьяны Жданок о поручительстве за Гапоненко для его освобождения. «У нас два требования: огласить обвинение и освободить человека из тюрьмы до судебного разбирательства. Гапоненко наш товарищ по партии, а мы своих не бросаем», — отметил Митрофанов.

"Этому человеку 64 года, недавно он перенес инфаркт. Он занимался журналистикой, публицистикой, исследованиями, то есть он не делал ничего такого, чтобы его могли было заподозрить в угрозе государству", — добавил он.

Арест Гапоненко

Полиция безопасности Латвии 20 апреля сообщила о задержании жителя республики, подозреваемого в противоправной деятельности против государства. Им оказался Гапоненко, в отношении которого спецслужбами возбуждено уголовное дело по первой части 80 статьи Уголовного закона — деятельность, направленная против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не предусмотренным Конституцией способом. Максимальное наказание за такие действия — до восьми лет лишения свободы. Дома у правозащитника также был проведен обыск.

Суд Видземского предместья Риги 21 апреля принял решение заключить под стражу правозащитника, он был переведен в Рижскую центральную тюрьму. Сам Гапоненко заявил, что во время задержания к нему применялась физическая сила. Свой арест он связывает с борьбой против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, а также публикациями в социальных сетях. В знак протеста против незаконного задержания он объявил голодовку, которую прекратил 24 апреля.

27 апреля Рижский окружной суд отклонил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения и оставил под арестом Гапоненко.