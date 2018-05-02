Евродепутат назвал правозащитника Гапоненко латвийским политзаключенным

О своей инициативе сопредседатель Русского союза Латвии сообщил сегодня в бельгийской столице на пикете у Европарламента в память жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, передает ТАСС

Комментируя ситуацию вокруг лидера Штаба защиты русских школ в ЛР, евродепутат вынужден был констатировать, что «в Латвии теперь есть свой собственный политический заключенный. Обвинение против Гапоненко, арестованного еще 20 апреля, до сих пор засекречено, и в стране не известно, за что его на два месяца до суда посадили в тюрьму».

Евродепутат напомнил, что власти его страны не отреагировали на юридическое предложение со стороны европейских парламентариев о поручительстве за Гапоненко для его освобождения. «У нас два требования: огласить обвинение и освободить человека из тюрьмы до судебного разбирательства. Гапоненко наш товарищ по партии, а мы своих не бросаем», — подчеркнул Митрофанов.

Официальные власти в Риге , по мнению местных аналитиков, словно набрали в рот воды: об истинных причинах ареста профессора не сообщается, а ситуация вокруг откровенного политического произвола в стране Евросоюза не комментируется.

Правда, сам Александр Гапоненко успел высказать основную претензию сотрудников Полиции безопасности: «им не нравится моя медийность». Логичность построения аргументов об установлении диктатуры и прославления фашизма в Латвии на государственном уровне приводит радикалов из правящей коалиции в эмоциональный ступор. Публикуемые правозащитником статьи в интернете, книги, выступления на телевидении охватывали полумиллионную аудиторию прибалтийской республики. По мнению спецслужб, для страны с населением в полтора миллиона это уже «критически опасно».

Кстати, итальянский политолог Джульетто Кьеза, комментируя расправу над Александром Гапоненко, заявил, что «это проявление нового фашизма». Международная организация CIVICUS, по его словам, снизила рейтинг демократии Латвии, признав за факт, что за последние два года проводимая государством политика по отношению к общественным организациям и активистам стала более репрессивной. Теперь рейтинг государства опущен с «открытой демократии» на «ограниченную».

Полиция безопасности, предназначенная для обеспечения безопасности всех граждан страны, сейчас целенаправленно поджигает межэтнический конфликт, сея страх среди рядовых жителей государства. Отказ от работы в рамках правового поля говорит о радикализации не только сотрудников полиции, но и их руководства, резюмирует Кьеза.