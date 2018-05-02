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Таллин выделил 180 тысяч евро на реставрацию православной церкви
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Таллин выделил 180 тысяч евро на реставрацию православной церкви 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 2 май — РИА Новости. Власти Таллина выделили 180 тысяч евро на реставрацию столичного православного храма Рождества Богородицы (Казанской церкви), сообщила в среду пресс-служба таллинской мэрии.
Договор о выделении городом 180 тысяч евро для реставрации церкви Рождества Богородицы подписали настоятель церкви Виктор Мельник и председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт. В соответствии с планом, реставрационные работы в Казанской церкви, как ее именуют в народе, завершатся к 2021 году.
"Казанская церковь представляет собой большую ценность и важна не только для православной общины, но в целом имеет неоспоримое значение для истории и культуры Таллина. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, который через три года отметит свое 300-летие, является старейшим сакральным деревянным сооружением в Таллине", — сказал Кылварт.
В прошлом году на реставрационные работы из бюджета города было выделено 50 тысяч евро, сумма была направлена на ремонт крыши. В этом году приход церкви вновь обратился в Таллинскую горуправу с просьбой поддержать продолжение реставрационных работ. Реставрация продолжится реконструкцией отопительной и вентиляционной систем церкви, также начнется реставрация внутреннего убранства церкви и памятников старины.
Церковь была построена в 1721 году, став первым православным храмом в Таллине после вхождения Эстонии в состав Российской империи. Кроме того, церковь является старейшей в стране из сохранившихся деревянных церквей.
В храм были перенесены из Санкт-Петербурга список с Казанской иконы Божией Матери и древний воинский полковой складень с тем же изображением, благодаря чему в народе церковь получила название Казанской.
В июле 2009 года Казанская церковь, которая находится на углу улиц Лийвалайа и Лаутера в Таллине, была подожжена, пострадали наружная стена, чердак и крыша. Позднее виновника этого преступления отправили на принудительное лечение. На восстановительные работы власти Таллина и Совет церквей Эстонии выделили средства, однако позже выяснилось, что церковь находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.
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