Литва готовится сразу к двум референдумам

Власти Литвы собираются провести в стране два референдума. Первый из них связан с сокращением числа депутатов, а второй касается возможности ввода двойного гражданства, сообщило агентство «Экономика сегодня».

Вопрос с двойным гражданством затрагивает только тех литовцев, которые обосновались в Великобритании . Сейчас там проживают около 200 тысяч граждан Литвы. В связи с выходом Британии из ЕС не менее четверти из них хотят отказаться от литовского гражданства и обратиться за получением британского.

Что касается количества депутатов, его хотят сократить на 15%. Таким образом, общее число народных избранников может уменьшиться до 121. При том что на данный момент их 141 человек.