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Литва готовится сразу к двум референдумам
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Литва готовится сразу к двум референдумам 

360tv.ru 1 час назад
Власти Литвы собираются провести в стране два референдума. Первый из них связан с сокращением числа депутатов, а второй касается возможности ввода двойного гражданства, сообщило агентство «Экономика сегодня».
Вопрос с двойным гражданством затрагивает только тех литовцев, которые обосновались в Великобритании. Сейчас там проживают около 200 тысяч граждан Литвы. В связи с выходом Британии из ЕС не менее четверти из них хотят отказаться от литовского гражданства и обратиться за получением британского.
Что касается количества депутатов, его хотят сократить на 15%. Таким образом, общее число народных избранников может уменьшиться до 121. При том что на данный момент их 141 человек.
На днях МИД РФ сообщил, что въезд на территорию России нескольким депутатам и политикам из Литвы в ответ на аналогичные ограничительные меры литовского МВД, решили ограничить.
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