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Латвийские власти пообещали евреям не запрещать их обряды
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Латвийские власти пообещали евреям не запрещать их обряды 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти Латвии заверили евреев, что не будут запрещать их религиозные обряды.
В Риге завершилась конференция европейских раввинов, на которой, в частности, обсуждалась инициатива законодателей Исландии, Норвегии и Дании запретить в своих странах обрезание мальчиков до 16 лет. Исландский законопроект, предусматривающий для нарушителей тюремный срок в шесть лет, получил отрицательный отзыв правительства. В Норвегии аналогичный вопрос начал обсуждаться ещё в прошлом году и до сих пор стоит в повестке дня парламента. В Дании за запрет обрезания в начале этого года выступила Датская медицинская ассоциация, отметившая, что обрезание требует «информированного согласия лица».
Кроме того, главы общин разных стран и городов Европы обсуждали запрет на шхиту — ритуальный забой животных, действующий в ряде европейских стран, в том числе и Латвии. В следующем году запрет на этот ритуал вступает в силу в Бельгии.
"Наше правительство будет продолжать сотрудничество с Советом раввинов Европы и латвийской еврейской общиной, чтобы гарантировать уважение к вашим религиозным традициям и свободам. Мы настороженно относимся к крайне правым партиям и их радикальной повестке дня. Мы не будем поддерживать запрещение религиозных традиций, которые являются, по сути, теми же европейскими традициями", — заверил на встрече с раввинами министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Кроме того, он заверил раввинов, что парламент продолжит работу по реституции еврейского имущества.
Главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт обратил внимание Ринкевича на необходимость продолжения диалога с ЕС. «Не прекращайте транслировать ваши ценности — уважение и толерантность — в вашей стране и за ее пределами», — призвал он министра.
Кроме того, европейские раввины встретились с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Он отметил, что между латышами и евреями «прочная связь».
"Мы гордимся тем, что первый главный раввин Израиля был латышом, и что среди еврейского народа множество выдающихся людей латышского происхождения", — сказал он.
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