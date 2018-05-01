Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области

Высылка российских дипломатов и многочисленные санкции. Давление на Россию пытаются оказать со всех сторон. Однако как чувствуют себя у нас представители других стран? К нам попали провокационные данные о действиях литовского консула в Калининградской области

Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Столетие независимости Литвы . Вся страна отмечает свой национальный праздник. Литовский Консул в Советске Бронюс Макаустас — не исключение. Несколько рюмок за родину, после — вождение автомобиля. В этот день праздник дипломатическому лицу испортил только сотрудник ДПС

Из рапорта сотрудника ГАИ ясно, в тот день консул сел за руль пьяным.

«Нами был замечен автомобиль, который двигался хаотично из стороны в сторону. При проверке документов было установлено, что водителем является временно исполняющий обязанности руководителя консульства Литвы в городе Советске Макаустас Бронюс. От него исходил резкий запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. Так как данная категория граждан имеет дипломатический иммунитет, меры административного воздействия к нему применены не были. Водитель был отпущен».

Праздник продолжается. На пассажирском сиденье руководитель музея истории Советска Шпилева Анжелика. Почему консул возит её с собой, не понятно. Но многие выставки в этом музее литовское консульство спонсирует. Некоторые сомнительные. Не так давно жителей Советска поразили фотографии до и послевоенной истории города. Советских военных представили как бездушных завоевателей.

Владимир Проскурин , председатель Совета ветеранов Славского городского округа:

— Я, посмотрев на это, я в шоке! Это наследие геббельсовской пропаганды. Принижение роли Советской армии, вообще её выставление в роли оккупантов.

Литовские журналисты — частые гости музея. Так в прошлом месяце состоялась закрытая выставка, посвящённая литовскому любимцу, драматургу и философу Видунасу. Из приглашённых СМИ калининградцев не оказалось.

«Почитатели наследия Видунаса признаются, что из-за законов России никак не получается официально зарегистрировать ассоциацию Видунаса», — говорится в сюжете литовских СМИ.

Гядиминас Якутис, председатель ассоциации Видунаса Советска:

— Создаются такие искусственные препятствия. Несомненно, они нам очень мешают. Но, не смотря ни на что, мы являемся литовцами и всегда ими останемся.

Речь в сюжете о том, что российское правительство якобы мешает литовцам создать музей на территории Калининградской области, посвящённый философу. Это неправда. Литовские журналисты врут и в мелочах. Геотитры в сюжете ненастоящие. Вместо Калининградской области — Караляучус, Тильже.

Александр Носович, политолог БФУ им. Канта:

Калининград в Литве официально именуется Караляучус. Это дипломатическое хамство, потому что по всем нормам дипломатии населённые пункты должны называться так, как они называются в стране, в которой находятся. Это уже не культура, не история, не искусство, это чистая политика, реваншизм. Попытки переписать историю, пересмотреть итоги второй мировой войны и принадлежности Калининградской области России

Литовский консул Брониус Макаустас и сам не раз проявлял такое дипломатическое хамство. Во время своего выступления в Тильзит-театре в Советске он четко отделяет Россию от Калининградской области, используя неофициальную топонимику.

Такая пропаганда напоминает о работе организации «Совет по делам Малой Литвы». Под этим термином имеется в виду восток Калининградской области, в частности территория от Совестка до Гусева, которая якобы должна принадлежать Литве.

— Они ведут регулярную работу по выпуску различной литературы, карт. Были провокации с выпуском карты Калининградской области, пронзённой мечом или ножом в кровавом цвете.

Евгения Чирочкина, корреспондент: