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В Риге состоялась акция протеста против перевода русских школ на латышский язык
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В Риге состоялась акция протеста против перевода русских школ на латышский язык 

RT на русском 55 минут назад
В столице Латвии тысячи людей вышли на совмещённую с первомайской демонстрацией акцию протеста против перевода русских школ на латышский. Окончательный переход на государственный язык запланирован на 2021-2022 учебный год.
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