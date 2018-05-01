Ещё
Украинские активисты сорвали первомайскую демонстрацию в Одессе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские активисты сорвали первомайскую демонстрацию в Одессе 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Одессе украинские активисты сорвали проведение первомайской демонстрации. Об этом сообщает «Думская».
Демонстрацию возле Оперного театра Одессы организовал активист «Куликова поля» Морис Ибрагим. Издание назвало участников события «любителями России».
Собравшиеся потребовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии.
"После митинга его участники решили пройтись маршем до Куликова поля. Дорогу им преградили активисты патриотических организаций. После словесной перепалки демонстранты передумали", — пишет издание.
Ранее в Латвии на главной улице Риги состоялась акция протеста против перевода русских школ на латышский, совмещенная с первомайской демонстрацией.
Газета.Ru: последние новости
Brainstorm пригласили россиян в Латвию Национальным животным Эстонии стал волк В Латвии прошла акция против перевода русских школ на латышский
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем327
Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении171
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»528
Запад разворачивает новую операцию в Сирии407
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили194
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение