Защитники русских школ устроили первомайское шествие против реформы образования в Латвии

РИГА , 1 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова /. Массовое первомайское шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения началось в Риге. Тысячи человек собрались около здания театра Dailes, чтобы устроить марш и пройти по центральной улицы города — Бривибас (Свободы). Завершится манифестация в одном из центральных рижских парков, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Организатором шествия выступили Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии» (РСЛ). Протестная акция проводится под лозунгами «За русские школы!», «За наших детей!», «Нет уничтожению русского образования!». Ее участники требуют отменить законы о ликвидации школьного образования на русском языке. В руках у участников манифестации государственные флаги Латвии , красные воздушные шары и плакаты с надписями «Нет ассимиляции», «Русские школы = мир в Латвии», «Русским детям русские школы», «Русский язык — язык победы».

"1 мая имеет глубокие исторические корни. Все мы, родившиеся в советское время, испытываем небольшую ностальгию по тем праздничным первомайским демонстрациям. Мы не хотим возвращаться в те времена, но мы хотим вернуть 1 мая настоящий боевой смысл — смысл борьбы за права и интересы народа. Это тот смысл, который присутствует сегодня на всех массовых акциях протеста по всей Европе, когда люди выходят на многотысячные манифестации и защищают права простых людей", — сказал корреспонденту ТАСС депутат Европарламента от республики и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов

"Поэтому сегодня — в день возобновления этой традиции спустя 27 лет — мы хотим поднять вопрос русского образования в Латвии и взаимодействия с властями. Мы требуем уважения со стороны властей, чтобы любое решение принималось при нашем участии и с учетом нашего мнения", — добавил он.

По его словам, центральная улица Риги была неслучайно выбрана для проведения шествия в защиту школ нацменьшинств. «В переводе на русский язык улица Бривибас означает улица Свободы. И за свободу нужно бороться именно на улице Свободы. Кроме того, мы должны показать, кто в доме хозяин, поэтому мы перекрыли главную улицу столицы и считаем, что место народа в центре событий, в центре Риги, в центре Латвии», — подчеркнул он.

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, Сейм (парламент) в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.