В Латвии прошло многотысячное шествие в защиту русских школ

Впервые за последнюю четверть века в сердце латвийской столицы состоялось массовое первомайское шествие. Поводом для возрождения забытых традиций в этой прибалтийской стране стал общественный протест против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Тысячи человек собрались около здания театра Dailes, чтобы маршем пройти по центральной улице города, сообщает ТАСС

Депутат Европарламента и сопредседатель «Русского союза Латвии» (РСЛ) Мирослав Митрофанов еще накануне в беседе с журналистами дал понять, что РСЛ поставил своей целью вернуть Первомаю «боевой смысл борьбы за права и интересы народа. Это именно то содержание, которое присутствует на массовых акциях протеста по всей Европе, когда люди выходят на многотысячные манифестации и защищают свои законные права».

В руках манифестанты несли государственные флаги Латвии , красные воздушные шары и плакаты с надписями «Нет ассимиляции», «Русский язык — язык победы», «Нет уничтожению русского образования!».

По словам Митрофанова, центральная улица Риги была неслучайно выбрана для проведения шествия в защиту школ нацменьшинств. «В переводе на русский язык улица Бривибас означает — Свобода. А за свободу всегда нужно бороться с глубоким изначальным смыслом. Кроме того, мы должны показать, кто в доме хозяин, поэтому мы перекрыли главную улицу столицы и считаем, что место народа — в центре событий, в центре Риги , в центре Латвии», — подчеркнул политик.

Позднее бывший европарламентарий и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок сообщила, что массовое первомайское шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения собрало более 10 тысяч участников. Колонны манифестантов растянулись на многие кварталы. По ее словам, это шествие стало самой массовой акцией в защиту русских школ, организованной с момента реализованной в 2004 году реформы в школах нацменьшинств. «Мы намерены продолжить борьбу за право детей получать образование на родном языке. Следующая наша акция состоится через месяц и будет приурочена к Международному дню защиты детей», — сообщила Жданок.

Как уже информировала «РГ», министерство образование и науки Латвии разработало, парламент утвердил, а президент подписал поправки к закону об образовании, по которым школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Постепенная реализация реформы начнется уже с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы.