Недовольным переводом школ на латышский предложили уехать из Латвии

Латвии парламентский секретарь министерства юстиции Латвии Янис Иесалниекc заявил, что те, кто не согласен с переводом русских школ на латышский язык, могут уезжать в Россию

Так Иесалниекс отреагировал на первомайскую демонстрацию в Риге , на которой участники несли плакаты с лозунгами против полного перевода обучения в школах на латышский язык. В манифестации приняли участие порядка 10 тысяч человек.

"Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину", — цитирует РИА Новости чиновника Минюста Латвии.

Речь идет о новом законе «Об образовании», утвержденном парламентом (Сеймом) Латвии 23 марта. Этот закон предусматривает перевод всех школ Латвии на государственный, то есть латвийский язык к 2021-22 учебному году. 2 апреля закон был подписан президентом Раймондсом Вейонисом

Порядка 40% населения Латвии составляют русскоязычные, при этом русский язык не имеет в государстве никакого статуса.