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Недовольным переводом школ на латышский предложили уехать из Латвии
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Недовольным переводом школ на латышский предложили уехать из Латвии 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Латвии парламентский секретарь министерства юстиции Латвии Янис Иесалниекc заявил, что те, кто не согласен с переводом русских школ на латышский язык, могут уезжать в Россию.
Так Иесалниекс отреагировал на первомайскую демонстрацию в Риге, на которой участники несли плакаты с лозунгами против полного перевода обучения в школах на латышский язык. В манифестации приняли участие порядка 10 тысяч человек.
"Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину", — цитирует РИА Новости чиновника Минюста Латвии.
Речь идет о новом законе «Об образовании», утвержденном парламентом (Сеймом) Латвии 23 марта. Этот закон предусматривает перевод всех школ Латвии на государственный, то есть латвийский язык к 2021-22 учебному году. 2 апреля закон был подписан президентом Раймондсом Вейонисом.
Порядка 40% населения Латвии составляют русскоязычные, при этом русский язык не имеет в государстве никакого статуса.
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