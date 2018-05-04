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Депутат ЕП прокомментировал дело против защитников русских школ Латвии
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Депутат ЕП прокомментировал дело против защитников русских школ Латвии 

РИА Новости 2 часа назад
РИГА, 4 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента и один из лидеров партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) Мирослав Митрофанов считает, что возбуждение уголовного дела в отношении организаторов Вселатвийского родительского собрания в Риге является «путем к тоталитарной диктатуре».
Ранее местные СМИ сообщили, что Полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведенным 31 марта Вселатвийским родительским собранием, участники которого возражали против перевода школьного образования на латышский язык. Теперь их подозревают в «преступлении против государства».
"Это реакция правящих партий не на Родительское собрание, а на наш прорыв — Первомай в Риге. На шествие в защиту русских школ собралось около 10 тысяч человек", — сказал Митрофанов РИА Новости в пятницу. Он добавил, что наказывать за первомайскую манифестацию — значит опозориться на всю Европу, поэтому «решили задним числом репрессировать за непонятное Родительское собрание»
По его словам, ситуация вызывает опасения, поскольку свидетельствует о том, что власть движется к «тоталитарной диктатуре».
"Оцениваю это как политическую импотенцию властей, не способных на цивилизованную дискуссию с русским меньшинством Латвии. Вместо этого власти натравливают на нас полицию. Это путь к правой тоталитарной диктатуре. Тем, которым это очень нравиться, надо напомнить, что за преступления против демократии придется ответить. Все правые диктатуры в Европе и Латинской Америке завершились наказанием виновных в репрессиях против оппозиции. Этот урок должны помнить политики-националисты, которые натравливают полицию на политиков, представляющих русское национальное меньшинство Латвийской Республики", — сказал Митрофанов.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.
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