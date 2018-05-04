Давление Риги на русские школы возымеет обратный эффект, уверен активист

РИГА , 4 мая — РИА Новости . Общественный деятель и инициатор референдума о статусе русского языка как второго государственного в Латвии Владимир Линдерман считает, что возбудив уголовное дело против организаторов Вселатвийского родительского собрания, Полиция безопасности поспособствует увеличению числа противников реформы русских школ.

Ранее местные СМИ сообщили, что Полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведенным 31 марта Вселатвийским родительским собранием, участники которого возражали против перевода школьного образования на латышский язык. Теперь их подозревают в «преступлении против государства».

"Нервишки у правящих не выдержали, и от тактики замалчивания они переходят к тактике запугивания, устрашения. Конечно, найдутся паникеры, куда ж без них, социальные сети наполнятся стенаниями и визгом… Но уверен, что большинство участников борьбы за русские школы проявят необходимое мужество. И к движению примкнут тысячи новых людей, возмущенных этим грубым «наездом» со стороны государства", — написал Линдерман на своей странице в Facebook.

Он также считает, что такие действия Полиция безопасности предприняла после того, как 1 мая на улицы Риги в знак протеста в связи с реформой русских школ вышли около 10 тысяч человек. «После многолюдного первомайского шествия власть занервничала, это очевидно. Значит, мы на верном пути», — написал Линдерман.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.