Участники пикета в Таллинне требовали освободить Александра Гапоненко

Германии, Молдовы и Акция протеста прошла в понедельник, 30 апреля, в столицах четырех государств — Эстонии России . В Таллинне пикет состоялся возле посольства Латвии по адресу Тынисмяги, 10. Основным требованием собравшихся было освобождение Александра Гапоненко из-под стражи.

Председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков сообщил Sputnik Эстония, что задержание Александра Гапоненко и то, что его поместили в тюрьму, не укладывается в голове, а причиной этого, возможно, стали просто слова, которые кому-то не понравились: «На этом основании его задержали и два месяца будут держать в тюрьме. Это достаточно беспрецедентный случай как для Эстонии, так и для Латвии, которая превращается в классическое полицейское государство».

Бывший пресс-секретарь общественной организации «Ночной дозор» Лариса Нещадимова сказала, что прежде всего власти Латвии должны изменить меру пресечения и затем провести объективное расследование: «Иначе что ж за правовые государства, что за демократия такая? Где та свобода слова, о которой мы говорим?»

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