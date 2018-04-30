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Участники пикета в Таллинне требовали освободить Александра Гапоненко
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Участники пикета в Таллинне требовали освободить Александра Гапоненко 

Sputnik Эстония 38 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
Акция протеста прошла в понедельник, 30 апреля, в столицах четырех государств — Эстонии, Германии, Молдовы и России. В Таллинне пикет состоялся возле посольства Латвии по адресу Тынисмяги, 10. Основным требованием собравшихся было освобождение Александра Гапоненко из-под стражи.
Председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков сообщил Sputnik Эстония, что задержание Александра Гапоненко и то, что его поместили в тюрьму, не укладывается в голове, а причиной этого, возможно, стали просто слова, которые кому-то не понравились: «На этом основании его задержали и два месяца будут держать в тюрьме. Это достаточно беспрецедентный случай как для Эстонии, так и для Латвии, которая превращается в классическое полицейское государство».
Бывший пресс-секретарь общественной организации «Ночной дозор» Лариса Нещадимова сказала, что прежде всего власти Латвии должны изменить меру пресечения и затем провести объективное расследование: «Иначе что ж за правовые государства, что за демократия такая? Где та свобода слова, о которой мы говорим?»
Полицией безопасности Латвии арестован правозащитник Александр Гапоненко >>
Устроило бы переведение Гапоненко под домашний арест и общественного деятеля и журналиста Дмитрия Кленского. По его мнение, такое отношение к известному правозащитнику было бы более гуманно, а так арест 64-летнего профессора — наглое поведение. По мнению Кленского, арест Гапоненко выглядит как сигнал русскоязычным жителям в Латвии и попытка запугать их, чтобы не возникало желания протестовать против реформы образования на русском языке.
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