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Литовские СМИ обнародовали компромат на президента страны
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Литовские СМИ обнародовали компромат на президента страны 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Литовский ежедневник Lietuvos rytas сообщил о переписке президента страны Дали Грибаускайте с попавшим под следствие о коррупции Элигиюсом Масюлисом в его бытность лидером Движения либералов.
Издание не объясняет, откуда получила данные, но Масюлис предполагает, что это результат обысков и выемок у него электронных носителей. Политика обвиняют в получении крупной взятки от концерна, владеющего СМИ, за лоббирование интересов.
Электронные письма, утверждает газета, были написаны в 2014-2016 годах, а электронный адрес, указанные в публикации, как подтвердил бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, действительно принадлежит Дале Грибаускайтие, так как она переписывалась с ним.
Переписка с лидером Движения либералов свидетельствует: президент писала ему, что журналист телеканала LNK Томас Дапкус «говорит чушь» о её кандидате в генеральные прокуроры и предложила «передать приветы» руководителю концерна, владеющего телеканалом, чтобы тот «обуздал своего гончего пса».
Перед выборами в сейм 2016 года Даля Грибаускайте написала Элигиюсу Масюлису, что бывший глава МВД Саулюс Сквернялис, который решил пойти в политику, «уже сейчас является опасным популистом, а в будущем это лишь наберёт обороты».
Она обратилась к Масюлису с просьбой уговорить социал-демократов, которые в тот момент ещё являлись правящей партией, чтобы Сквернялис не занимал пост министра.
Социал-демократы проиграли, заняв лишь третье место, а Сквернялис пошёл на парламентские выборы, возглавив список Союза крестьян и «зелёных», которые и стали победителями. В итоге он стал премьер-министром, а сейчас является, согласно опросам, одним из фаворитов президентских выборов, которые состоятся в 2019 году.
Также президент предлагала лидеру Движения либералов воспользоваться её конфликтом с являвшимся тогда премьер-министром, лидером социал-демократов Альгирдасом Буткявичюсом, чтобы снизить рейтинг этой партии.
Администрация президента не комментирует публикацию в газете Lietuvos rytas, но утверждает: «Сейчас суд рассматривает дело о политической коррупции, в которой Масюлис обвиняется в принятии взятки, торговле влиянием и незаконном обогащении. Бросаются все средства для политизации дела и воздействия на его ход и итог. По этой причине мы воздерживаемся от любых комментариев, чтобы они не были использованы для защиты обвиняемых».
Сам Масюлис сказал, что действительно получал электронные письма от президента, а его деловые, личные отношения с главой государства «на политическом поле были близкими».
Тележурналист Андрюс Тапинас заявил, что в случае подлинности писем они могут стать «одним из наиболее серьёзных фиаско главы государства», а заявление Дали Грибаускайте о журналисте Дапкусе «является прямым давлением на СМИ».
Председатель Комитета сейма Литвы, представитель Союза крестьян и «зелёных» Агне Ширинскене сказала журналистам: публикация в газете Lietuvos rytas раскрыла действия президента Литвы по продвижению своего кандидата на должность генерального прокурора, и к этому нельзя относиться терпимо. Политик не исключила парламентского расследования, если его инициируют депутаты сейма.
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