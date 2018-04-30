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Немецко-французский телеканал рассказал о дискриминации русских в Латвии
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Немецко-французский телеканал рассказал о дискриминации русских в Латвии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Немецко-французский телеканала Arte, транслирующий программы почти на всей территории Европы, рассказал о дискриминации русского языка в Латвии.
В сюжете «Борьба культур в Латвии» рассказывается о том, как русскоязычных покупателей на рижском рынке подвергают дискриминации из-за русского языка.
Авторы утверждают: власти Латвии хотят, чтобы в общественных местах говорили только на государственном латышском языке. Представитель социал-демократической партии «Согласие» Елизавета Кривцова рассказала авторам сюжета, что Центр государственного языка штрафует продавцов, не использующих латышский язык.
Посольство Латвии в Германии заявило руководству телеканала Arte, что он распространяет дезинформацию, а руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш утверждает: продавцы имеют право обслуживать клиентов на любом языке, но знать при этом государственный.
Однако известно, что Центр госязыка с 2015 года запрещает персоналу предприятий, обслуживающих клиентов, говорить на других языках, кроме латышского, если разговор слышат посетители.
Так, в Центре выступили с обращением к общественности: «Закон о государственном языке устанавливает, что действие закона не распространяется на использование языка жителями Латвии в неофициальном общении. Поскольку общение работников между собой на иностранном языке слышат пассажиры, посетители магазинов, офисов, учреждений, нельзя считать, что это неофициальное общение. В связи с этим недопустимо, чтобы, работники, выполняя свои служебные и профессиональные обязанности общались между собой на иностранном языке».
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