Немецко-французский телеканал рассказал о дискриминации русских в Латвии

Немецко-французский телеканала Arte, транслирующий программы почти на всей территории Европы, рассказал о дискриминации русского языка в Латвии

В сюжете «Борьба культур в Латвии» рассказывается о том, как русскоязычных покупателей на рижском рынке подвергают дискриминации из-за русского языка.

Авторы утверждают: власти Латвии хотят, чтобы в общественных местах говорили только на государственном латышском языке. Представитель социал-демократической партии «Согласие» Елизавета Кривцова рассказала авторам сюжета, что Центр государственного языка штрафует продавцов, не использующих латышский язык.

Посольство Латвии в Германии заявило руководству телеканала Arte, что он распространяет дезинформацию, а руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш утверждает: продавцы имеют право обслуживать клиентов на любом языке, но знать при этом государственный.

Однако известно, что Центр госязыка с 2015 года запрещает персоналу предприятий, обслуживающих клиентов, говорить на других языках, кроме латышского, если разговор слышат посетители.

Так, в Центре выступили с обращением к общественности: «Закон о государственном языке устанавливает, что действие закона не распространяется на использование языка жителями Латвии в неофициальном общении. Поскольку общение работников между собой на иностранном языке слышат пассажиры, посетители магазинов, офисов, учреждений, нельзя считать, что это неофициальное общение. В связи с этим недопустимо, чтобы, работники, выполняя свои служебные и профессиональные обязанности общались между собой на иностранном языке».