Русофобия Миксера: транслятором антироссийкой политики США выбрали Эстонию 

Когда речь заходит о приоритетах внешней политики Эстонии, то мы видим, что в отношении России они резко расходится с подходами Евросоюза, который выступает за равноправный диалог. Эстония же скорее ретранслирует подход американских «ястребов» о разговоре с позиции силы, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Внешняя политика Эстонии
Таллин планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. По его мнению, любой признак колебания Кремль расценит как «слабость, которой следует воспользоваться». Для подтверждения якобы враждебных намерений России Миксер приводит в пример грузинский и украинский конфликт, отравление Скрипалей, вмешательство в выборы разных стран и даже кибероперации против Эстонии.
«Начать здесь стоит с фигуры Миксера. Он давно сложил себе очевидный и антироссийский профиль, по-другому ему просто не удается высказываться по двусторонним отношениям. Нынешнее заявление вписывается в его генеральную линию поведения как министра иностранных дел. Что касается самого тезиса о необходимости разговаривать с позиции силы, то здесь есть два момента.
Во-первых, Эстония с ее экономическим и политическим потенциалом просто несопоставима с Россией. Если бы она провозгласила себя сторонников жесткого диалога, то это было бы одно, но слова о «разговоре с позиции силы» вызывают недоумение и двусмысленность. Во-вторых, определенные приоритеты внешней политики, опубликованные в том числе на сайте МИДа Эстонии, позволяют предположить, что речь идет не о самостоятельной линии, а о ретрансляции», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня».
Киберцентр НАТО в Эстонии
Причем Таллин ретранслирует в отношении России не подход Евросоюза, который выступает за равноправный диалог и призывает к возвращению отношений с Москвой в нормальное русло, а скорее подход американских «ястребов» о разговоре с позиции силы. Напомним, что месяцем ранее в ходе встречи глав МИД Прибалтики с президентом США Дональдом Трампом Свен Миксер выразил радость от «новой стратегии национальной безопасности США, направленной на укрепление восточного крыла НАТО».
В качестве примера «эффективного противодействия» Москве Миксер вспоминает о «достаточно неплохих методах защиты» киберпространства Эстонии. Владимир Оленченко не исключает, что таким образом Таллин стремится монетизировать свои компетенции в рамках центра киберзащиты НАТО.
«Если бы Миксер оставался до конца искренним, то он бы обязательно напомнил о том, как Эстония в середине нулевых годов выпросила у НАТО строительство центра киберзащиты. Он работает и сегодня, причем ориентирован не только на защитные функции, но по уставу НАТО и своему функционалу направлен также на активную внешнюю деятельность, которая развернута силами альянса в стороны России. Иными словами мы видим попытку властей Эстонии представить себя в лучшем свете, чем есть на самом деле», — считает эксперт.