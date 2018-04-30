Русофобия Миксера: транслятором антироссийкой политики США выбрали Эстонию

Владимир Оленченко. Когда речь заходит о приоритетах внешней политики Эстонии , то мы видим, что в отношении России они резко расходится с подходами Евросоюза , который выступает за равноправный диалог. Эстония же скорее ретранслирует подход американских «ястребов» о разговоре с позиции силы, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Внешняя политика Эстонии

Таллин планирует строить отношения с Москвой , исходя из позиции силы, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер . По его мнению, любой признак колебания Кремль расценит как «слабость, которой следует воспользоваться». Для подтверждения якобы враждебных намерений России Миксер приводит в пример грузинский и украинский конфликт, отравление Скрипалей, вмешательство в выборы разных стран и даже кибероперации против Эстонии.

«Начать здесь стоит с фигуры Миксера. Он давно сложил себе очевидный и антироссийский профиль, по-другому ему просто не удается высказываться по двусторонним отношениям. Нынешнее заявление вписывается в его генеральную линию поведения как министра иностранных дел. Что касается самого тезиса о необходимости разговаривать с позиции силы, то здесь есть два момента.

Во-первых, Эстония с ее экономическим и политическим потенциалом просто несопоставима с Россией. Если бы она провозгласила себя сторонников жесткого диалога, то это было бы одно, но слова о «разговоре с позиции силы» вызывают недоумение и двусмысленность. Во-вторых, определенные приоритеты внешней политики, опубликованные в том числе на сайте МИДа Эстонии, позволяют предположить, что речь идет не о самостоятельной линии, а о ретрансляции», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Киберцентр НАТО в Эстонии

Причем Таллин ретранслирует в отношении России не подход Евросоюза, который выступает за равноправный диалог и призывает к возвращению отношений с Москвой в нормальное русло, а скорее подход американских «ястребов» о разговоре с позиции силы. Напомним, что месяцем ранее в ходе встречи глав МИД Прибалтики с президентом США Дональдом Трампом Свен Миксер выразил радость от «новой стратегии национальной безопасности США, направленной на укрепление восточного крыла НАТО».

В качестве примера «эффективного противодействия» Москве Миксер вспоминает о «достаточно неплохих методах защиты» киберпространства Эстонии. Владимир Оленченко не исключает, что таким образом Таллин стремится монетизировать свои компетенции в рамках центра киберзащиты НАТО.

«Если бы Миксер оставался до конца искренним, то он бы обязательно напомнил о том, как Эстония в середине нулевых годов выпросила у НАТО строительство центра киберзащиты. Он работает и сегодня, причем ориентирован не только на защитные функции, но по уставу НАТО и своему функционалу направлен также на активную внешнюю деятельность, которая развернута силами альянса в стороны России. Иными словами мы видим попытку властей Эстонии представить себя в лучшем свете, чем есть на самом деле», — считает эксперт.