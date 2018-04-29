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«Русский бал» в Тарту
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«Русский бал» в Тарту 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Каждый год в апреле в тартуском концертном доме «Ванемуйне» проходит традиционный «Русский бал». В этом году он отмечает свой 20-летний юбилей.
Юбилейный Русский бал в Тарту: тысяча гостей и сто артистов >>
По ожиданиям организаторов юбилейный, двадцатый бал должен был стать рекордным по количеству участников. Более тысячи гостей и около двухсот артистов из Эстонии, России, Латвии и Литвысобрались в этот вечер в тартуском концертном зале «Ванемуйне». Участников бала ждала большая концертная программа и конечно же танцы.
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