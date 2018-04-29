«Русский бал» в Тарту

Каждый год в апреле в тартуском концертном доме «Ванемуйне» проходит традиционный «Русский бал». В этом году он отмечает свой 20-летний юбилей.

Юбилейный Русский бал в Тарту : тысяча гостей и сто артистов >>